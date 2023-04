Durante esta semana estalló una nueva polémica que gira entorno a Romina Uhrig y L-Gante, ya que el cantante de cumbia 420 subió una historia de ellos juntos en su cuenta de Instagra, en donde se los ve en un auto y el rumor sobre una posible relación comenzó a tomar fuerza.

Hoy viernes por la mañana, la ex diputada tuvo un compromiso en un Canal y cuando salía fue arribada por el notero de Socios del Espectáculo, con el fin de saber más acerca del vínculo que comparte con L-Gante, sin embargo, Romina despejó cualquier tipo de especulación al negar que no pasó nada con el artista.

L-Gante y Romina Uhrig

‘’¿Ayer saliste a bailar con L-Gante?’’, le preguntó el periodista de Socios, y rápidamente Romina sin titubear contestó: ‘’Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero.’’

Por otro lado, el notero del programa de espectáculos le preguntó porque L-Gante eliminó la historia de ellos juntos de su Instagram, pero Romina Uhrig manifestó que no sabía la causa: ‘’No sé qué pasó, no, no tengo idea, no sé qué pasó... Con L-Gante nos reunimos, tuvimos que charlar de trabajo’’.

Finalmente, Romina adelantó que junto a L-Gante tienen planeado un gran proyecto, del cual todavía no puede revelar nada: ‘’ Nos conocimos ahora, empezamos a hablar por Instagram, conmigo fue súper respetuoso, estamos haciendo algo que no lo puedo decir, por el momento, pero ya se van a enterar’’, cerró.

Romina Uhrig confirmó su reconciliación con Walter Festá

Durante la nota con Socios del espectáculo, la ex participante de Gran Hermano 2022 confirmó públicamente que se encuentra nuevamente en pareja con Walter Festá, el padre de sus hijas, cabe recordar que desde hace varias semanas se especulaba una posible reconciliación.

Romina Uhrig y Walter Festá

El notero de Socios le preguntó: ''¿Estás con Walter?'', a lo que Romina muy sincera, respondió: ''Obvio. Sí, sí. Te ven con alguien y ya piensan que estás con esa persona y nada que ver.'', aseguró.

D.M