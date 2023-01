El actor Fernando Carrillo volvió a ser nombrado por los medios luego de su participación en “El Hotel de los Famosos 2”, si bien en el reality tiene todas las chances de ganar, en su vida personal no está pasando por su mejor momento. Hace poco el venezolano anunció su divorcio con María Gabriela Rodríguez, con quien tiene un hijo en común Milo. En las últimas horas, salió a explicar los motivos de la drástica decisión de la pareja.

En el programa “Entrometidos”, que se emite por la señal de Net, Carrillo contó sobre el vínculo que tiene la madre de su hijo y cómo abordaran la crianza de su hijo. “María Gabriela es el gran amor de mi vida, sin dudas. Nunca había sido así de fiel, de leal. La amo profundamente y ella me ama profundamente, pero hemos tomado la decisión de separarnos. No me estoy divorciando, todavía”, comenzó diciendo el actor.

En anuncio de separación de Fernando Carrillo en su Instagram

Que dijo Fernando Carrillo de su ex mujer

Durante la entrevista, el habló de su ex pareja y cuáles son sus deseos a futuro para ella: “Quiero que ella crezca y yo voy a ser siempre su fan número uno para impulsarla, empujarla y quiero verla totalmente triunfadora, como lo es. Vamos a seguir unidos por el amor de Milo. La amo, ella me ama y esperamos que las cosas que tienen que mejorar, mejoren”.

Fernando Carrillo junto a su ex mujer y su hijo Milo

Para cerrar, agregó: “No se trata de infidelidades, no hay nadie en mi vida, ni en la suya. Es una gran mamá y confío en que en un tiempo se enderecen las cosas. Igual estamos juntos en el amor, nos hablamos a diario y si no estoy con Milo, me lo va a poner. Creo que no hay nada que sanar”.

