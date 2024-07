Desde que Cinthia Fernández y Roberto Castillo confirmaron públicamente su relación, el asunto pasó de ser una gran noticia a un escándalo. Además de la filtración de los chats entre la bailarina y la ex pareja del abogado que se conoció hace varias horas, también se suman otras reacciones.

Recientemente el ex de la mediática, Matías Defederico, opinó sobre el romance de Cinthia Fernández y Roberto Castillo y sorprendió con sus declaraciones. Fue en diálogo con el móvil de A la tarde (América), el exjugador de fútbol se mostró muy medido en sus palabras y prefirió evitar la polémica. “Todo bien, la verdad es que no tengo nada para decir”, expresó.

Acerca del actual novio de su ex pareja y madre de sus hijas, sostuvo: “La mejor, no tengo diálogo con él. No lo conozco y no puedo decir algo o hablar de alguien que no conozco. Por lo menos, yo no soy así”.

Además cuando se le preguntó por el vínculo con la madre de sus hijas, Matías admitió: “No tengo relación con Cinthia” y agregó que “no hablo más que por las nenas”.

También el cronista quiso saber qué opinaba de los dichos de su mamá, Analía, quien trató de buscafama al letrado y desató un tremendo cruce. “Estoy enfocado en el streaming que estoy haciendo. Sí, obvio que entro a las redes y veo todo este movimiento, pero no es algo que me afecte a mí directamente. Es algo de la mamá de mis hijas”, dijo poniendo fin a cualquier polémica.

Por último, con picardía, el movilero quiso saber si recibiría en su streaming a la pareja del año (refiriéndose a Cinthia Fernández y Roberto Castillo) y, entre risas, Defederico respondió: “Cuando quieran, yo no tengo problemas, me serviría muchísimo, pero...”. “Yo vivo de otra manera, para mí hay cosas que no se mezclan, nosotros vamos a ser familia siempre, yo me manejé de otra manera y soy así”, cerró contundente.