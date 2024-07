Desde hace meses, el mundo del espectáculo argentino ha estado especulando sobre un posible romance entre Cinthia Fernández y su abogado, Roberto Castillo. Finalmente, la panelista y el letrado han dejado de ocultarse y han confirmado su relación.

Este martes, Ángel de Brito le preguntó a la mediática si está de novia con Castillo. “Sí, sí. Hace más o menos un mes, mes y una semana o dos”, respondió ella en vivo en Bondi Live. Además de dar la noticia, también aprovechó para criticar a la exesposa de él.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Tras la confirmación y las felicitaciones del panel, el conductor siguió indagando sobre esta nueva relación que está en boca de todos. En otra oportunidad, Daniela Vera, la exesposa de Roberto Castillo había dado a entender que hubo una infidelidad. Por eso, Ángel preguntó: “¿A vos te cierran las fechas?”. “A mí, perfecto”, dijo Cinthia, y agregó que a Roberto también. “Él tiene una captura de cuando le entregó las llaves a la exmujer y se fue de la casa”, sumó.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

“Ya habían tenido varias crisis”, sumó de Brito por su parte, haciendo referencia a que había una relación tensa entre el abogado y su Vera. “Claro”, reaccionó Cinthia en ese momento. De esa manera, la panelista desmintió las acusaciones de la exmujer del letrado.

Qué había dicho la exmujer de Roberto Castillo sobre el romance con Cinthia Fernández

Antes de la confirmación pública, Daniela Vera habló y dio a entender que no le cuadraban las fechas de la relación de su exesposo con la mediática.

El lunes pasado, en A la tarde (América), Luis Ventura contó que Roberto se separó el 25 de mayo de su exmujer. “Ese día se fue de la casa en la que convivían con Daniela Vera. El problema es que su oficina estaba armada en la casa. Se hizo el ofendido y después de una pelea muy pava resolvió irse”, dijo.

Daniela Vera, la exesposa de Roberto Castillo.

“Son dos sinvergüenzas. Ese 25 de mayo estuvo en el acto del colegio de su hija, después de eso hubo una pequeña discusión de pareja y, sin justificativo, él decidió irse”, expuso Daniela Vera en uno de los mensajes que le envió a Ventura.

“Hace tiempo se vienen riendo de mí a mis espaldas”, lanzó la exesposa del letrado, según se pudo escuchar en el programa. “Yo confiaba en mi marido. Aparte, él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me dijo que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara”, aseguró también.

En ese sentido, insinuó la posibilidad de que el romance entre Roberto y Cinthia hubiese comenzado antes de que ella terminara su relación. “Terminamos hace un mes. No puede mentir con eso, salvo que tenga miedo de que lo hayan visto antes”, indicó muy picante.