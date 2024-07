Cinthia Fernández protagonizó fuertes rumores de romance con su abogado, Roberto Castillo, y recientemente todas las versiones fueron confirmadas al aire por sus compañeros de LAM. Ahora, fue su expareja, Martín Baclini, quien decidió romper el silencio y hablar al respecto.

Fue en el programa de Juan Etchegoyen de Mitre Live donde el empresario reaccionó sin ningún filtro sobre el nuevo noviazgo de la angelita. Recordemos que ambos tuvieron varios cruces tras su separación.

Cinthia Férnandez junto a Roberto Castillo.

Ante la consulta del reconocido periodista, Martín intentó alejarse lo más posible del tema que involucra a la panelista: “La verdad es que estoy en otra totalmente, no quiero estar en los medios por estos temas que no me pertenecen".

A pesar de esta respuesta, Martín Baclini decidió desearle lo mejor a Cinthia Fernández y sus hijas en esta nueva etapa: "Me separé hace cinco años. Deseo enormemente la felicidad de Cinthia y sus hijas”.

Martín Baclini estaría de novio al igual que Cinthia Fernández

Desde su programa, Juan Etchegoyen no dejó de lado el tema tras la corta respuesta del empresario y reveló que habría superado hace tiempo su relación con la panelista y le dio una nueva oportunidad al amor.

El periodista detalló al aire la vida amorosa de Martín Baclini: “Martín conoció estos años que pasaron a una mujer muy de perfil bajo y se enamoraron, me animaría a decir que fue hasta hoy la mujer de su vida, así que el tema con Cinthia ya pasó, pero doy su palabra porque periodísticamente sirve”.

J.C.C