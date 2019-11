En medio de los rumores de crisis, la China Suárez hizo una "broma pesada" a sus compañeros de ATAV

Los rumores de crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña suenan cada vez con más fuerzas. La rubia compartió una sugerente publicación que encendió las alarmas. ¿Está en crisis con el chileno?

"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme", escribió la actriz en su cuenta de Instagram generando aún más especulaciones.

Lo cierto es que, después de esta sugestiva placa, la rubia mostró un panorama diferente. Divertida y fresca como siempre, "La Polaca" compartió videos de cómo les hizo una broma pesada a sus compañeros de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) en la última semana de grabación de la ficción.

En los post la rubia asusta a sus colegas y los sorprende cuando les agarra los pies. "Roberta, la pendeja molesta", escribe junto a una de las Stories en el momento en que saluda a Luli Torn, una de sus íntimas amigas dentro de la tira.