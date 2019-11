¿Hay crisis? El misterioso mensaje de la China Suárez

Durante los últimos días, la China Suárez y Benjamín Vicuña estuvieron en boca de todos tras haber sido invitados al casamiento de Pampita. Pero ahora vuelven a estar en el ojo de la tormenta, ya que en los últimos días se reavivó el rumor de una supuesta crisis entre la actriz y el actor chileno.

"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme", escribió la actriz en su cuenta de Instagram generando aún más especulaciones.

Hace algunos meses la pareja enfrentó fuertes rumores de crisis, y el actor fue el que salió a admitir cómo era la situación con La China, pero que al final de cuentas todo seguía su curso y la pareja se logró mostrar más feliz que nunca.