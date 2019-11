Zaira Nara habló sobre la supuesta crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Hace unos meses los rumores de una fuerte crisis de pareja comenzaron a circular en torno a la China Suárez y Benjamín Vicuña. De hecho, la pareja postergó su boda, y pese a que se encargaron de negar un malestar, las versiones comenzaron a incrementarse ahora que Pampita oficializó su unión con Roberto García Moritán.

Hablando del tema, Zaira Nara sopinó sobre estos rumores dado su cercana relación con la actriz: "¿Pero cuántas crisis les inventan? Los veo re bien. Es tan fácil inventar una crisis. Yo no me quiero meter... pero no suspendieron la boda. Hay muchos periodistas que saben que nombrando a ciertos personajes te van a repostear y vas a tener trascendencia, después si está chequeado o no, es un ‘bueno, no sé, a mí me lo dijeron’. Pero todo esto que leí en Twitter no tiene ningún fundamento”, dijo la conductora y modelo.

"De hecho, Benjamín dio una entrevista hace poco y dijo por qué aún no se casaron, ¡como si tuviera que dar explicaciones! Pero él dijo que la relación está muy estable y no van a apresurar nada, que se van a casar cuando sea el momento, en el lugar donde ellos tengan ganas. Para mí están bien, están pasando un momento bárbaro", agregó Zaira acabando con las especulaciones.