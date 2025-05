Sabrina Rojas reconoció que quiere juntarse con Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Mis hijos la adoran”

Sabrina Rojas atraviesa un duro momento personal debido a su abrupta separación de Gabriel Liñares, con quien estuvo en pareja durante dos meses y compartió un romántico viaje días antes de terminar su relación. Su expareja Luciano Castro y padre de sus hijos, Esperanza y Fausto, en cambio consolida cada vez más su noviazgo con Griselda Siciliani.

Precisamente en una de las recientes entrevistas que brindó la conductora a Intrusos, la pregunta acerca del gran momento que vive su ex no pudo faltar. Lejos de esquivar el tema, la modelo no se guardó nada y aseguró que, aunque al principio le costó aceptar el romance, ya plantó bandera blanca y les desea lo mejor.

Sabrina Rojas reconoció que quiere juntarse con Griselda Siciliani y Luciano Castro

Cuando trascendió el fogoso romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, Sabrina Rojas puso el grito en el cielo y hasta reveló que la artista quiso meterse en su relación cuando ella se encontraba embarazada. Sin embargo, el tiempo pasó y hoy la conductora de "Pasó en América" acepta la nueva relación de su expareja y hasta reconoció que quiere juntarse con ellos.

Sus declaraciones se dieron durante una visita a "Intrusos", donde fue consultada por aquellas polémicas declaraciones en contra de la actual novia del actor. A corazón abierto, Sabrina reconoció: “Con la catarsis que hice, que exploté como una bomba, me di cuenta que sané lo que tenía adentro”.

Sin embargo, los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fueron más allá y quisieron saber si, a pesar de haber soltado su matrimonio con el padre de sus hijos, le seguía afectando escuchar a Luciano Castro declarar públicamente su deseo de “envejecer al lado de Griselda”.

Con total sinceridad, la top model contestó: “En otro momento, sí, pero decís: ‘Al final, sabía que esto iba a ser así’. Evidentemente, tuvieron una historia y les quedó ese pendiente. Claramente ha sido una historia de amor que, por distintas cosas de la vida, no se han encontrado y se terminaron encontrando”.

En este sentido, Sabrina Rojas dejó en claro que está todo bien con Griselda Siciliani y que su actitud cambió no solo por ella, sino también por el bienestar de sus hijos, Fausto y Esperanza. Según contó en el programa, los pequeños de 11 y 10 años mantienen un vínculo cercano con la protagonista de "Envidiosa" y su hija Margarita, fruto de su relación pasada con Adrián Suar.

“Mis hijos la adoran. Adoran a su hija, Margarita, que es una genia por todo lo que cuenta Espe. Me hablan muy bien de ella y se ponen muy contentos cuando van a su casa”, manifestó sobre el cariño de sus hijos a la actual pareja de su papá. Por último, dejó en claro que no tendría problemas en compartir una cena con ellos: “En otro momento, era ‘ni me la traigan’. Y hoy no tengo problemas. Mis hijos la adoran”.

De esta manera, Sabrina rojas reconoció que le gustaría juntarse con Griselda Siciliani y Luciano Castro para comenzar una nueva etapa en su vínculo y dejar atrás los conflictos del pasado.