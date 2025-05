El complicado momento de Sabrina Rojas en vivo: tuvo que abandonar su programa

Sabrina Rojas viene de una semana complicada luego de su repentina separación de Gabriel Liñares. Tras un romántico viaje, la actriz y el empresario decidieron ponerle punto final a su relación de dos meses. En medio de este difícil panorama personal, la conductora abandonó su programa de manera abrupta y dejó a todos desconcertados.

Sabrina Rojas abandonó su programa y causó revuelo en las redes

Sabrina Rojas no atraviesa su mejor momento y así lo demostró en su programa "Esto pasó en América", que conduce junto a Augusto Tartúfoli, cuando de un momento a otro pidió ausentarse unos minutos para ir al baño y retirarse del aire. Su accionar, sin previo aviso a la producción, causó sorpresa en sus compañeros y fue Natalia Weber quien se hizo cargo de la conducción hasta que la artista volviera a retomar su rol.

Con humor, la esposa de Mauro Zárate deslizó: "Cuando uno toma mate antes de entrar al programa, pasan estas cosas". Sin embargo, sus colegas no tomaron con gracia lo ocurrido y se preocuparon por la salud de Sabrina.

Luego, el programa continuó con la rutina prevista y Tartu contó cómo se encontraba su compañera para llevar calma a los televidentes: "Me asustó un poquito pero está bien". Finalmente, la presentadora regresó con un vaso de agua y reveló qué le pasó: "Estoy con la presión un poquito baja, capaz tenga que volver a salir".

Además, ante el revuelo que se generó en las redes, aclaró: "No estoy embarazada". Y cerró desanimada: "Fue un día largo, pero estoy mejor y me voy a quedar como una espectadora".

Cabe recordar que, en las horas previas, Sabrina Rojas estuvo en "Intrusos" y no pudo evitar responder las preguntas sobre su ruptura con Gabriel Liñares. Si bien la actriz prefería mantener silencio sobre el tema, la insistencia de los periodistas hizo que revelara qué pasó entre ellos. "Estoy sola otra vez... Duró un minuto y medio", expresó con ironía.

Ante los rumores de separación por culpa de Flor Parise, madre del pequeño de Gabriel Liñares, contestó tajante: "No me separé por eso (tener celos de Flor Parise). No me siento preparada para hablar, estoy procesando (la separación)".

Por último, aclaró que el viaje de "Lechuga" y la actual novia de Karina Jelinek con el hijo en común no fue motivo de enojo: "A mí nunca me molestó que se vaya de viaje con la mamá de su hijo, al contrario me parece hermoso. Ojalá yo algún día pueda lograr eso con mis hijos. Fue todo tomado con naturalidad".

Sin dudas, Sabrina Rojas viene de unos días cargados y su malestar fue más que evidente cuando tuvo que abandonar su programa en vivo por el complicado momento que le toca vivir.