Con el ojo puesto en la China Suárez, debido al comienzo de su romance con Mauro Icardi, empezaron a salir a la luz anécdotas de la actriz con sus ex parejas y sus familias. Nacho Viale fue uno de sus novios más reconocidos, antes de los escándalos que la ex Casi Ángeles empezó a protagonizar, y la familia de Juana Viale habló sobre una feroz pelea que tuvieron.

Después de años de la ruptura entre el nieto de Mirtha y la cantante, Marcela Tinayre recordó un picante momento que vivió con su ex nuera.

La China Suárez es la protagonista del momento por su relación con Mauro Icardi y la visita a Rosario para conocer a la familia del futbolista. Esto trajo recuerdos de su relación con las familias de sus exparejas y la distancia que mantuvo con la familia de Juana Viale y su expareja Nacho Viale.

En una entrevista que Marcela Tinayre dio a LAM, hace meses, recordó un incómodo momento que vivió con su la novia de su hijo por dos años. Con el protagonismo que cobró la China en este último tiempo, el video de la entrevista a la hija de Mirtha Legrand volvió a salir a la luz.

Allí, la conductora relata cómo fueron las semanas en las que compartió unas vacaciones en su casa de Punta del Este. En este sentido, se supo que las cosas no salieron del todo bien para la joven actriz.

“No conozco mucho a la China. Me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay”, contó la hija de la diva en LAM. Y acto seguido la fulminó por querer ser el centro de atención.

“Había algo que me llamaba la atención, lo cuento y lo digo públicamente siempre. Todos los días era ‘porque fulano me sacó’, ‘porque zultano me hizo’. Un día le dije: ‘flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien, pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto’. Después no la vi mucho más”, lanzó duramente la madre de Juana y Nacho.

Además del picante encuentro con Marcela, quien supo ser su suegra, Mirtha Legrand también recordó un momento entre su nieto y la actriz. “Me acuerdo que llegamos a un restaurante donde estaban comiendo ella y Nacho, en un momento ella le tomó la mano y le dijo ‘prométeme que no me vas a dejar nunca’, y al poco tiempo se separaron”, recordó la diva de los almuerzos.

La relación entre la familia de Juana Viale y la China Suárez nunca logró ser cercana, pese a los dos años que duró su relación con Nacho Viale. Años después de la ruptura y con dos vidas completamente distintas, Marcela Tinayre y Mirtha Legrand recordaron distintos momentos con la actriz.

