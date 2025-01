Mirtha Legrand se volvió viral en las últimas horas tras recordar un incómodo momento que vivió junto a la China Suárez y Nacho Viale. Durante la salida de un teatro en Mar del Plata, la icónica conductora se tomó un momento para hablar con los periodistas y, fiel a su estilo, habló de la relación que mantenían la actriz y su nieto.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand recordó un incómodo momento entre la China Suárez y Nacho Viale

En las últimas horas, se conoció un video de Mirtha Legran hablando a la salida de un teatro en Mar del Plata, hablando para Intrusos. Al ser consultada por el gran escándalo del verano que tiene como protagonistas a Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi, la actriz recordó un momento que vivió junto a Nacho Viale y la ex Casi Ángeles.

Nacho Viale y la China Suárez

Al principio se puede escuchar cómo le consultan a la icónica presentadora por su conocimiento por la joven actriz, recordando en ese momento la relación que mantuvo con el nieto de Mirtha. “Sí, llegué a conocerla”, expresó con seguridad mientras le preguntaban su opinión sobre ella.

“Me pareció muy agradable. Me acuerdo que llegamos a un restaurante, estaban comiendo ella y Nacho, en un momento ella le tomó la mano y le dijo ‘prométeme que no me vas a dejar nunca’, y al poco tiempo se separaron”, recordó entre risas Mirtha sobre lo incómoda situación que vivió al ver que al tiempo de esa frase la joven y su productor y nieto terminaron.

Volviendo a involucrarse en toda la batalla mediática entre la empresaria y el futbolista, expresó su gran preocupación por los niños que están de por medio. Sobre todo porque ve que son los mismos padres que dejan que sus hijos queden en medio de esta complicada separación que están viviendo.

Siendo consultada a quien le cree más, Legrand, conocida por su imparcialidad y sensibilidad, se negó a tomar partido por ninguno de los involucrados. “No sé, no los conozco suficientemente”, aseguró. Además se mostró evasiva cuando le preguntaron si le gustaría que la China siguiera siendo parte de su familia.

Mirtha Legrand y Nacho Viale

Mirtha Legrand ha dejado claro que, aunque recuerda con cariño a La China Suárez, prefiere no involucrarse en los conflictos mediáticos y mantenerse imparcial. Si bien sigue deseando llamar a la actriz a su programa, no se desespera y lo dejó en claro en esta aparición que aprovechó para recordar el momento que vivió con la ex Casi Ángeles y Nacho Viale.

VDV