Hace una semana, Juana Viale había anunciado con entusiasmo que Franco Colapinto, el joven piloto argentino que triunfa en el automovilismo internacional, sería parte de la mesa de su programa este domingo al mediodía. Con mucha expectativa generada alrededor de su participación, incluso promovida por la propia conductora, la noticia de su ausencia cayó como un balde de agua fría en la producción del programa.

De manera inesperada, a mediados de la semana, Colapinto comunicó su decisión de no asistir al programa, El anuncio llegó de un video que fu difundido por la producción del ciclo de eltrece, donde el piloto explicó las razones de su ausencia: “Quería contarles que lamentablemente no voy a poder estar en la mesa de Juanita este domingo. Tenía muchas ganas de ir y quería agradecerles por la invitación y el espacio. Por temas personales y de trabajo no voy a poder estar. Ojalá que en el futuro nos podamos encontrar y pueda ir para charlar con todos ustedes”.

Aunque la explicación fue formal y respetuosa, su decisión generó una ola de especulaciones y malestar interno. Según trascendió, habría diferencias entre las partes respecto a las condiciones de su participación. Algunos rumores sugieren que se habría discutido si el piloto debía ser entrevistado por Juana o por Mirtha Legrand, pero finalmente se decidió que la nieta de la diva liderara la mesa. Otros, indican que Colapinto quería evitar exponerse a temas mediáticos, especialmente luego de la polémica experiencia de Roberto García Moritán en el mismo ciclo.

El malestar de Nacho Viale por el plantón de Franco Colapinto

La decisión de Colapinto no pasó desapercibida para Nacho Viale, productor del programa y encargado de gestionar las negociaciones con el piloto. Según infirmó el periodista Nacho Rodríguez en “A la tarde”, la reacción del nieto de la diva fue de descontento total: “Nacho Viale está re caliente con el representante, es un pendejo insolente de 21 años que no cumple con lo que tiene que hacer”.

Franco Colapinto

A pesar del malestar interno, el comunicado oficial del programa adoptó un tono conciliador y diplomático. “Les contamos que, lamentablemente, Franco Colapinto no podrá acompañarnos este domingo, como habíamos anunciado. Nos hubiera encantado tenerlo con nosotros y estamos seguros de que no faltará oportunidad en el 2025. Y claro que te perdonamos, Franco”, publicaron desde las redes sociales del ciclo.

El plantón de Franco Colapinto dejó un sabor amargo tanto en la producción como en los televidentes que esperaban verlo en el programa. Aunque el piloto aclaró sus razones, el revuelo generado refleja la complejidad de las negociaciones en el mundo del entretenimiento y las expectativas que rodean a figuras destacas como él.

Juana Viale

Por el momento, Juana Viale y su equipo se mantiene optimistas respecto a la posibilidad de contar con Franco Colapinto en el futuro, aunque el episodio dejó en evidencia las tensiones que pueden surgir cuando los compromisos no se cumplen. El tiempo dirá si el joven piloto vuelve a sentare en una mesa de eltrece o si esta experiencia marca un antes y un después en su relación con el mundo mediático argentino.

N.L