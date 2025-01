La conductora de "Almorzando con Juana" y reconocida actriz, Juana Viale, se encuentra tomando un merecido descanso tras lo que fue su participación en el programa que le sigue a "La Noche de Mirtha", que se emite los sábados por la noche, y que contó con la presencia de las celebridades y personalidad de distintos ámbitos del momento. Si bien contó con un freno por un proyecto personal que debió asumir y su abuela la reemplazó, posteriormente siempre se hizo presente y con sus delicados looks, pero en esta oportunidad se dio a conocer una información que escapa de lo laboral y tiene relación directa con Ámbar de Benedictis, su hija mayor.

En un contexto en el que se está dirimiendo si la cena y mencionado almuerzo se realizará en la ciudad balnearia más importante de la República Argentina, como lo es Mar del Plata, o en Buenos Aires como es habitual, se supo algo al respecto de una cuestión no menor que tiene como protagonistas a la expareja de Gonzalo Valenzuela y su descendiente.

La tajante decisión de vida de Juana Viale y Ámbar de Benedictis, su hija mayor

Es de público conocimiento que Juana Viale y Ámbar de Benedictis posee una alimentación que no contempla carnes y que responde a un régimen vegetariano. En este sentido, la nieta de Mirtha Legrand se refirió a esta cuestión que suele presentar complejidades y expresó: "Para mí es un tema re sensible, el de las banderas. A mí no me gusta llevar la bandera de nada más que la mía. Yo me siento así, me siento bien así y no como carne, porque a mí realmente me perturba la imagen del animal, me perturba en mi conciencia, es más fuerte que yo”,

Juana Viale.

La sociedad suele distribuirse entre quienes consumen animales, los que no y sí alimentos que derivan de ellos como la leche o los quesos, y los que directamente son veganos y toman la decisión de nada que provenga de los mencionados seres vivos. En este sentido, la conductora manifestó: "Respeto mil a quien lo hace; yo lo hice durante muchos años, me educaron así, con la cultura del asado, la cultura del guiso, del locro, las empanadas, es algo que está muy instaurado en la cultura. No me gusta ser profeta de nada, y creo que la conciencia no es una imposición, sino algo que tenemos que ir adquiriendo individualmente”.

Una vez dado a conocer cómo fue la crianza y la apertura hacia el vegetarianismo de Juana Viale, fue el momento de saber cuál es el pensamiento de Ámbar de Benedictis que comentó: "Mirá, te voy a decir la verdad. Mi mamá siempre me transmitió mucho amor por los animales, siempre. Eso también es algo que mamamos mucho, ¿no? El tema de la conciencia y la empatía, y en un momento dado, por decisiones de mi mamá, se empezaron a consumir ciertas cosas en la casa”.

Ámbar de Benedictis.

En el caso de la joven de 21 años, se sabía que había tomado la decisión de ser vegana pero que también fue consciente de que, por ejemplo, la leche proveniente de la vaca es muy necesaria para el cuerpo. “Se dejó de tomar leche vacuna y tomamos leche de almendra, y después cada uno hace su interpretación, ¿no? Yo lo interpreté, por otro lado, me hice vegana porque sentía que todo lo demás estaba involucrado. Pero también, de repente, aparecen ciertas necesidades que te pide el cuerpo y creo que está bueno escuchar y también es algo que me enseñó mi mamá", concluyó.

De esta manera, Juana Viale y Ámbar de Benedictis expusieron cómo fue transitar el pasaje del consumo de carne a darle prioridad al cuidado a los animales y la imposición de vegetales a sus vidas, sin olvidar que es algo complejo a nivel sociedad y también corporal.

BL