Salió a la luz el video del momento en el que Alejandro Fantino le propone casamiento a Coni Mosqueira

Alejandro Fantino se comprometió con Coni Mosqueira a orillas del Mar Egeo. La pareja compartió la noticia con los seguidores junto a una seguidilla de imágenes de la novia con la alianza de compromiso y de ellos luego del emocionante momento.

Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Instagram, Coni Mosqueira publicó el video del momento exacto en el que Fantino le propone que sea su esposa: "La propuesta más romántica que verán. Miren lo bien que la hizo!".

Alejandro Fantino se comprometió con Coni Mosqueira.

La pareja del periodista detalló cómo fue la propuesta: "Me pidió que lo grabara para la apertura de un informe de ESPN sobre las aguas del Mar Egeo, se lookeo todo, me hizo bajar a la playa, busco un lugar apartado, se arrodilló en el agua, me hizo poner play y empezó a hablar del amor y guerras en el mar. Sumergió sus manos en el mar y salieron con un anillo".

La futura esposa de Fantino expresó: "Feliz es poco, me sorprendes cada día". Lo cierto es que el conductor estuvo planeando la propuesta exhaustivamente, estuvo atento a cada detalle para que sea perfecta y así fue.

La reacción de Coni Mosqueira ante la propuesta de Fantino

Alejandro Fantino filmó de manera simultánea la reacción de Coni Mosqueira cuando el abrió su mano con el anillo en la palma y le propuso que se case con él. La modelo se sorprendió y no podía dejar de sonreír.

"No podía ni hablar de la emoción", confesó Coni Mosqueira que no lograba responderle a Fantino que le volvió a preguntar. Fue tal la sorpresa, la emoción y la alegría que la modelo se quedó sin palabras.