Wanda Nara no comenzó el año de la mejor manera debido a que confirmó que tomó la decisión de no continuar en pareja con el cantante de la cumbia 420 y desde hace un tiempo también hay instalados algunas versiones de que tendría intenciones de conformar una familia nuevamente con Mauro Icardi. Por lo pronto, es de público conocimiento que ambos mantienen una disputa legal importante y que tiene abogados de por medio, además de la Justicia actuando para dirimir diferentes cuestiones legales.

En más de una ocasión la exconductora de "Bake Off Famosos" demostró tener predisposición para mantener un buen diálogo debido a que serán familia durante toda la vida por las hijas, Isabella y Francesca. que los unen. De hecho, hace unos días reveló en LAM que no pudo verlas en Navidad ni en Año Nuevo porque el deportista no se lo permitió. Una vez consumada y la vuelta a su soltería, Yanina Latorre utilizó sus historias de Instagram para informar las intenciones que ella tendría y la firme postura de quien estaría en un vínculo amoroso con la China Suárez.

Wanda Nara tendría intenciones de volver pero Mauro Icardi no

La reconocida empresaria y expareja de Maxi López, Wanda Nara, tuvo un buen año desde lo laboral y un 2024 controversial desde lo matrimonial debido a sus múltiples cruces mediáticos y legales con Mauro Icardi. Durante los últimos días hizo oficial, mediante sus historias de Instagram, que por su situación judicial y por pregonar el bien de sus hijos se separó de L-Gante.

Yanina Latorre, que tiene una mala relación y muchos idas y vueltas con la modelo, es una mujer activa en redes sociales y si bien está de vacaciones con Diego Latorre en Estados Unidos, no descansa. En esta marco, usó sus stories para informar que la artista pretendería volver con el jugador del Galatasaray de Turquía.

La historia de Yanina Latorre.

"Wanda quiere volver. Mauro 'por ahora' dice que no", comenzó diciendo la reconocida periodista de espectáculos en relación a lo que serían las intenciones de Wanda Nara de recuperar la familia que tenían con Mauro Icardi. Y agregó: "Ella dice que extraña la familia y él le dijo: 'Lo hubieras pensado antes".

Posteriormente, Yanina Latorre profundizó y reiteró las pretensiones que tendría Wanda Nara tras separarse de L-Gante: "Ella le sigue pidiendo. Él le dijo que lo intentó todo hasta que lo humilló públicamente. 'Hay lugares de donde no se vuelve'". De esta manera, la modelo estaría con deseos de intentar recuperar la familia que habían conformado, mientras que Mauro Icardi manifestaría haber hecho lo posible hasta que se vio perjudicado o lastimado.

BL