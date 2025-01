Si bien la relación de Moria Casán con Susana Giménez no es la mejor en la actualidad, fue capaz de realzar su figura al ser consultada por Intrusos sobre el lugar de Wanda Nara en los medios y la posibilidad de que esta reemplazar a la diva de los teléfonos cuando ya no tenga más su programa.

Sin pelos en la “lengua karateca”, la One fue firme en su respuesta y dejó a Wanda Nara pedaleando en el aire porque señaló que “no tiene el aura estelar que tiene Susana”.

Moria Casán destruyó a Wanda Nara cuando le preguntaron si era la sucesora de Susana Giménez

Compartiendo una carrera casi a la par, el enfrentamiento entre Moria Casán y Susana Giménez se fue profundizando con el paso del tiempo, ya que la One sostiene que la diva de la tele “se quedó anclada en los 80”. Sin embargo, reconoce su valor y su trabajo, ya que cuando le consultaron si Wanda Nara podría ser su sucesora, aseguró que no.

En una entrevista que dio a Intrusos, la novia del Pato Galmarini habló sobre su vínculo con Susana y garantizó que se llevan “divino”, pese a que la diva de los teléfonos no entendiera su humor, y también fue consultada sobre su percepción sobre Wanda y no dudó en responder.

Dejando en claro que el lugar de Susana en la televisión y el mundo del espectáculo argentino es irremplazable, Moria reforzó su punto sobre Wanda asegurando que “su único talento son los escándalos”. “Me superan estos chicos, son todos muy débiles. Millonarios jóvenes que con un calzoncillo te arman una carrera”, agregó.

“Hay gente que tendrá escándalos, serán mediáticos y podrán estar conduciendo programas en el prime time de los mejores canales pero no los ves”, continúo sobre la conductora de Bake Off Famosos.

Como si no hubieran sido suficientes ejemplos para dejar en claro que el lugar de Susana no se toca y que Wanda no sería quien lo ocupe, en caso de que alguien pudiera, señaló que “no tiene glam ni tiene el aura estelar que tiene Susana”.

“A Susana la ves en una parada de colectivo, con un jean y a cara lavada, y decís 'esta es una estrella'. A Wanda ahora porque la conocen, pero sino ni la mirás”, finalizó de manera letal.

Además, fue consultada sobre el resto de las figuras argentinas de las nuevas generaciones para intentar llegar al puesto de ella o Susana e indicó que “de las nuevas creo que no se lo veo a ninguna”. Aunque, habló maravillas de Pampita y sostuvo que “baila como los dioses, tiene cara de buena y es mala como somos todas”.

La lengua karateca de Moria Casán no se toma descanso y siempre que puede da tajantes respuestas sobre las celebrities que intentan llegar a ser las divas en las que se convirtieron ella y Susana Giménez. Esta vez fue el turno de Wanda Nara, pero definitivamente no será la única.

MVB