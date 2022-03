Instagram

Santiago del Moro consolida su éxito desde la madrugada hasta el anochecer. Desde la radio en las mañanas con “El Club del Moro”, hasta el final del día con “MasterChef Celebrity”, el destacado periodista y presentador envuelve con su profesionalismo y magia a oyentes y televidentes durante la semana.

Fue así, como desde su ya muy conocido programa radial “El Club del Moro”, esta semana Santiago del Moro reveló al aire, algo que le gusta hacer cuado tiene tiempo de ocio y que pocos conocen de él. “Nada”, le gusta hacer eso, exactamente nada.

Santiago del Moro dejó en evidencia su lado menos conocido.

“Hay veces que estoy tan feliz de no hacer nada que no puedo ni mirar una serie, porque la empiezo a ver y digo: "No, no puedo estar perdiendo el tiempo en eso, mirando", recopiló la revista Paparazzi en su por portal.

Para el famoso conductor de radio y televisión, el solo hecho de dedicarle tiempo a la televisión, ya está haciendo algo, lo cual iría en contra de la actividad liberadora de no hacer absolutamente nada. “Quiero no hacer nada”.

Del Moro reconoció que la gente en general, entre más te adentrás a su vida, más le conocés ese lado desconocido. “Todo el mundo está acostumbrado a ver a una persona de una determinada manera o en un contexto. Como nosotros que nos conocemos dormidos y con mala cara”.

“El Club de Moro” qué horario tiene

El pasado 24 de febrero, Santiago del Moro compartió con todos sus seguidores en Instagram una noticia que lo dejó muy feliz y que por defecto, le hizo el día a toda su audiencia radial. La renovación del contrato de su programa “El Club de Moro” por dos años más con La 100 FM.

“Quería contarles que renové mi contrato por 2 años más con La 100 fm para continuar con el exitoso "El Club Del Moro". Tan feliz de hacer este programa cada día. Los amo ¡Gracias por estar ahí siempre Familia Radial!”, escribió el conductor.

El programa de Santiago del Moro en la radio va de lunes a viernes desde las 6 hasta las 10 hs. Desde su primera salida al aire, el 26 de diciembre del 2016, “El Club de Moro” se ha ido adueñando de una inmensa cantidad de oyentes que a diario lo eligen a él y a todo su equipo de trabajo, para amenizar las mañanas.