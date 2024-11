La emoción por el regreso de Gran Hermano se vio opacada por una polémica que sacudió al programa a un mes de su estreno. La decisión de reemplazar a Marisa Brel por Marina Calabró en el panel generó un verdadero revuelo, desatando una ola de críticas y cuestionamientos sobre los motivos detrás de este cambio.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano

Santiago del Moro desmiente rotundamente haber "echado" a Marisa Brel de Gran Hermano

A un mes del esperado regreso de Gran Hermano, una noticia inesperada sacudió al programa: la salida de Marisa Brel del panel. La decisión de reemplazarla por Marina Calabró generó un verdadero escándalo, dividiendo a los seguidores del reality y generando un intenso debate sobre los criterios detrás de estos cambios.

Yanina Latorre no se guardó nada y reveló los motivos detrás de su salida del programa. Según la panelista, su despido se debió a un intento de promocionar una bebida de manera poco ética, lo cual generó malestar en la producción. La periodista se mostró sorprendida por estas acusaciones, asegurando que se sintió "ensuciada" por estas declaraciones.

Sin embargo, desde LAM insisten en que el gran responsable de estos cambios es Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano. Según este programa, fue el mismo conductor quien tomó la decisión tanto de incorporar a Marina Calabró como de despedir a Marisa Brel. Ante estas acusaciones, Del Moro fue consultado por Ángel de Brito y adoptó un tono serio para responder.

“Marisa se fue del programa. La producción decidió que no estuviera esta temporada. No es personal, es así como se maneja el programa…no tengo nada que ver con todo lo que se dijo. Yo con Marisa tengo la mejor, no tengo más relación de la que se vio al aire. Es una compañera buenísima”, comentó del Moro.

Santiago del Moro

Por otro lado, aclaró: “No tiene nada que ver lo de Marina con lo de Marisa. Hay muchos lugares y se va renovando todo el tiempo. No es mi tribu ni mi nada. Trabajo con gente que me llevo bien, con gente con la que me llevo más o menos. Lo que me importa es el programa y el aire. No me importa lo personal; si me servís, me servís seas mi amigo o no seas mi amigo”.

Así, a un mes del estrenó de GH, la polémica se desató cuando Marisa Brel fue reemplazada en el panel de Gran Hermano por Marina Calabró. Esto generó gran revuelo entre los seguidores del programa y en los medios de comunicación.

