En los últimos días, Pampita fue vinculada con Martín Pepa. Pero no con el ex Gran Hermano que se volvió viral por comprar 15 kilos de lechuga; en realidad, se trata de un reconocido polista, vinculado a los círculos de la alta sociedad. Ambos se encontraron en un palco del Teatro Colón, donde disfrutaron del espectáculo junto a un círculo de allegados de él. La modelo fue invitada por el hombre, y, tras la viralización de una foto, los rumores comenzaron a correr. Sin embargo, también le llegaron al exparticipante del reality, quien tuvo una divertida reacción al respecto.

La reacción de Martín Pepa, ex Gran Hermano, por la enorme confusión con el supuesto novio de Pampita

Corría el año 2011, cuando Gran Hermano se emitía. El reality terminó con el triunfo de Cristian U, pero tuvo momentos que se volvieron virales en redes sociales y aún hoy se recuerda. Uno de ellos tiene como protagonista a un participante llamado Martín Pepa. El joven demostró que nunca había ido a un supermercado, y cuando fue su turno de hacer la compra, regresó con 15 kilos de lechuga. Esto ocasionó una fuerte discusión entre él y el ganador, pero también provocó el cariño de todo el público.

Volviendo al año corriente, Martín volvió a hacerse viral, pero por ser el supuesto novio de Pampita. Pareciera una broma que el hombre que compró mucha lechuga y se volvió meme logró enamorar a la modelo más hermosa del país; y la realidad es que nunca ocurrió. Pampita fue vista con un Martín Pepa, pero él es un polista reconocido y mano derecha de un magnate australiano llamado James Parker. Sin embargo, varios medios de comunicación ya se habían contactado con el ex Gran Hermano.

Estefi Berardi contó en Mañanísima que había hablado con él, y le preguntó qué sentía al haber sido confundido con la supuesta nueva pareja de Pampita. "Le pregunté si lo habían llamado de muchos medios y me dijo que sí, que lo tenían loco. Pasa que él también es de La Pampa pero no juega al polo", aclaró la panelista, haciendo foco en las diferencias de los Pepa. A pesar del momento, el joven se lo tomó con humor. En conversación con TN Show, admitió: “Desde antes de ayer me están mandando mensajes sobre el tema de Pampita. Es una genia Carolina Ardohain. La verdad es que no me jode la confusión, al tipo capaz le pasó lo mismo cuando yo entré a Gran Hermano”.

Hasta el momento, Pampita y Martín Pepa, el polista, no confirmaron nada sobre su supuesta relación. Por el contrario, mantuvieron el silencio a pesar de ser una de las noticias que más moviliza a los fanáticos. Por su parte, el ex Gran Hermano se mostró divertido con la situación, y no pareció molestarle. El joven aclaró que no se trataba de él, para seguir evitando confusiones.

A.E