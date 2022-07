Lulú Sanguinetti y Martín Redrado darán el sí en Italia en una lujosa propiedad del Lago di Como.

Tal como informaron en Socios del espectáculo, el economista eligió una campiña exclusiva que cuenta con un gran salón, una pileta al aire libre y vistas al increíble lago. La boda comenzó el lunes y se extenderá hasta el jueves.

Al parecer, este lujoso páramo es visitado por clientes exclusivos que pueden pagar desde 35 mil hasta 100 mil pesos el día.

La familia de Martín Redrado compartió algunas imágenes de la celebración, en donde se puede ver una extensa mesa al aire libre en el que, según contaron, tocaba una banda en vivo.

Se casa Martín Redrado: aparecen las primeras imágenes de la lujosa boda

Sobre este especial momento, la ex pareja de Luciana Salazar quiso ser reservado y no dar mayores detalles. "Agradezco la atención, pero nuestro país está viviendo horas muy difíciles en lo económico social y más allá de mi felicidad, voy a estar dando opiniones sobre cómo sacar a la Argentina de la crisis”, comentó en diálogo con Adrián Pallares.

Martu Redrado compartió imágenes de la exclusiva campiña donde se realizará la boda

La reacción de Luciana Salazar por la boda de Martín Redrado

Una vez que mostraron las imágenes de la boda de Martín Redrado, en Socios del espectáculo también mencionaron que Luciana Salazar está también en Italia.

Días antes del casamiento, Luli hizo referencia a esta decisión de su ex, con quien mantiene diversos litigios judiciales. “Yo ya dije que no lo amaba mas así que como me va a doler. Al revés, toda la situación que está pasando es de despecho de él porque hasta febrero estaba cumpliendo con todo. No se como sé lo va a explicar a la Justicia”, dijo sobre esta boda en Socios del espectáculos.

Luciana Salazar, muy cerca del lugar donde se realiza la boda de Martín Redrado.