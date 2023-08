Tini Stoessel y Rodrigo De Paul le pusieron punto final a la relación de manera sorpresiva y sin explicar los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. Aunque son muchas las especulaciones, los protagonistas no dejaron en claro los motivos de la ruptura.

Esta situación no habría afectado solo a Tini Stoessel y a Rodrigo De Paul que según los rumores sería el más afectado tras la separación. Sino que también se habla de que Alejandro Stoessel la estaría pasando mal por este tema.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

En "Socios del Espectáculo", fue Rodrigo Lussich quien lanzó: "El que está depresivo es Alejandro Stoessel porque él quería la relación con De Paul".

"Al principio no le gustaba la relación con De Paul, vamos a decir la verdad. Era por la exposición", agregó Nancy Duré recordando que en un primer momento, al papá de Tini no le agradaba la idea por los escándalos que conllevaba que Camila Homs acababa de tener a su segundo hijo.

El anuncio de Tini Stoessel.

La teoría de Lussich sobre la posición del papá de Tini Stoessel

Aunque su compañera recordó que el inicio de la relación entre Tini y De Paul fue polémico y en aquel entonces se especulaba con que era Alejandro Stoessel quien no quería que saliera a la luz para evitar los escándalo, Lussich estuvo en desacuerdo con la opinión de Nancy.

"No sé, le vio el filo siempre, qué no le va a gustar…", sentenció el conductor con su clásica acidez. Luego de la ruptura, Tini Stoessel fue relacionada a un modelo español, aunque todavía la artista no se expresó al respecto.