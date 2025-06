La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a ocupar el centro de la escena mediática después del escándalo que se dio en el Chateau Libertador. El futbolista llegó al lugar para reencontrarse con sus hijas, pero la empresaria no permitió que las niñas se fueran con él. Mientras tanto, se especulaba sobre la posible implicancia de la China Suárez en medio del conflicto.

La actriz volvió a estar en el foco público a raíz del escándalo. Sin embargo, esta vez se mantuvo completamente al margen del enfrentamiento. En medio de las especulaciones y comentarios en redes, surgió una versión que esclareció qué estaba haciendo y dónde se encontraba la China durante ese momento de tensión.

China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

Se filtró qué hacía la China Suárez mientras Wanda Nara se negaba a entregarle sus hijas a Mauro Icardi

Mientras crecía la tensión en la puerta del edificio de Wanda Nara, el periodista Gustavo Méndez reveló un dato clave sobre la China Suárez. Cercano a la actriz y conocedor de su entorno, Méndez decidió despejar dudas y aclarar públicamente que Eugenia no tenía ningún tipo de vínculo con lo que estaba ocurriendo entre Wanda y Mauro Icardi.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el periodista compartió una breve pero contundente información. “Dato exclusivo que me preguntaron: la China está en su departamento de Capital tras unas reuniones laborales que tuvo”, escribió Méndez, dejando en claro que la actriz no solo no estaba involucrada, sino que tampoco se encontraba cerca del lugar de los hechos.

Gustavo Méndez reveló dónde estaba la China Suárez mientras se llevaba a cabo el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Además, el comunicador agregó un dato geográfico que descartó cualquier tipo de sospecha sobre su presencia en las inmediaciones del Chateau: “No está en Nordelta”, enfatizó. De este modo, terminó con los rumores que surgieron en redes, donde algunos usuarios especulaban con la posibilidad de que la actriz estuviera cerca de Mauro Icardi, alimentando viejas historias del pasado.

De esta manera, quedó claro que esta vez, pese a involucrarla, la China Suárez se encontraba lejos del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En un contexto que la tiene como principal implicada, esta vez fue un periodista allegado quien se encargó de marcar distancia y dejar en claro que la actriz no formó parte del tenso episodio.

MVB