Murió repentinamente el príncipe Harald von Hohenzollern: el desgarrador mensaje de su esposa a la espera de su primer hijo

En las últimas horas, una repentina muerte golpeó a la realeza. Harald von Hohenzollern, más conocido como el príncipe de los diamantes, falleció a sus 63 años. La noticia la dio a conocer su esposa, quien está a la espera de su primer hijo. A través de su cuenta de Instagram, realizó un desgarrador posteo, que se viralizó en las redes sociales. El empresario pertenecía a la antigua casa nobiliaria prusiana, y mantenía un perfil alejado de los medios de comunicación.

Harald von Hohenzollern, Josefa von Hohenzollern

El mensaje de la esposa de Harald von Hohenzollern, tras la noticia de su muerte

Harald von Hohenzollern y Josefa von Hohenzollern se habían conocido en una feria comercial en Stuttgart, aproximadamente en el 2022. En una entrevista con Bild, la alcaldesa cantante expresó que fue "amor a primera vista", y en octubre del 2024 lo concretaron con un casamiento íntimo. Harald era propietario de una empresa en Windhoek que explotaba yacimientos de diamantes en la costa suroeste de África; mientras que Josefa pasó de ser funcionaria federal en la Oficina Federal de Migración y Refugiados a emprender una carrera política en el partido Unión Social Cristiana de Baviera.

Harald von Hohenzollern, Josefa von Hohenzollern

Su romance llegó al punto de que estuvieran esperando a su primer hijo juntos. Ambos estaban construyendo un futuro familiar, lleno de amor y cariño, cuando un repentino suceso cambió todo. En medio de la campaña electoral de Josefa, la alcaldesa cantante anunció el fallecimiento de su esposo, en un desgarrador posteo en las redes sociales. Según expuso, fue debido a un paro cardiorrespiratorio, y esto la llevó a tomar la decisión de retirarse de la vida política y pública para pasar este momento.

Harald von Hohenzollern, Josefa von Hohenzollern

En su cuenta de Instagram, compartió una collage de varias fotos con su pareja, casi 12 años mayor que ella, y contó sus sentimientos. "Esta pérdida me afecta profundamente. Necesito tiempo para el duelo, para despedirme y para estar presente junto a nuestro hijo que aún no ha nacido. Por lo tanto, me retiraré de la campaña electoral y de las redes sociales en los próximos días. Espero que comprendan este tiempo de ausencia y les agradezco de corazón su compasión y apoyo", expresó la alcaldesa.

El posteo de Josefa von Hohenzollern

Sin dudarlo, el posteo se llenó de comentarios de sus seguidores y ciudadanos dándole el pésame. Por el momento, la casa de Hohenzollern no dio declaraciones oficiales al respecto, y decidieron mantener el silencio. La muerte de Harald von Hohenzollern es un golpe para todos sus seres queridos, sobre todo para su esposa, quien esperaba a su primer hijo. Según el medio de comunicación Bild, el bebé de la pareja nacerá en julio.

A.E