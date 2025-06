Un nuevo escándalo explotó en el Cheteau Libertador, y complicaría la postura de Wanda Nara. La modelo no habría querido entregar a sus hijas, Francesca e Isabella, a Mauro Icardi. La Justicia había decretado que las menores debían ser retiradas por su padre en el domicilio de la madre, para que pasaran siete días con él. Sin embargo, la empresaria se negó a cumplir con este dictamen y en Intrusos dieron a conocer la postura de ella.

Wanda Nara, Mauro Icardi

Llantos y escándalo: los detalles del reencuentro entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Este 27 de junio, a las 11 am, Mauro Icardi se acercó al Cheteau Libertador, ya que, por dictamen de la Justicia, podría pasar siete días con sus hijas en la casa de él. Sin embargo, debía pasarlas a buscar por el domicilio de Nara, y hacer que se vinculen con la China Suárez de manera paulatina. Los abogados de ambas partes habían expresado que esperaban que el momento no fuera caótico. Lejos de sus deseos, Wanda Nara no dejó que el futbolista se llevara a las menores, y el escándalo explotó.

Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez

Medios de comunicación aseguraron que las patrullas de la policía se habían acercado al edificio, y Yanina Latorre confirmó que estaban presentes Elba Marcovecchio y la licenciada Mattera, del Ministerio Tutelar de Menores. En Intrusos, contaron los detalles de lo que ocurría y expusieron que Wanda estaría llorando y armando un "circo", según sus fuentes en el lugar. Los periodistas explicaron que Icardi estaba debajo, esperando a sus hijas, junto a Lara Piro. Mientras tanto, ambas licenciadas hablaban con la modelo para que dejara ir a las niñas con su padre.

Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez

La presencia del juez Hagopian se confirmó por redes sociales, ya que usuarios compartieron imágenes del que sería el juez en el lobby del Cheteau. Según los movileros, el miedo de Wanda Nara se debe a que el viaje a Turquía de Icardi es justo cuando se terminan los siete días con sus hijas. Cabe destacar que salieron varios rumores asegurando que el futbolista había cambiado su regreso al Galatasaray, para poder pasar esta semana con Francesca e Isabella. Sin embargo, ninguna fuente oficial confirmó los datos.

Yanina Latorre agregó que, debido a este caótico encuentro que habría comenzado Wanda Nara, se dirigía al Cheteau la fuerza pública. "Si no cumple... las sacan con la fuerza pública. ¡Qué caos!", escribió la conductora de SQP en su cuenta de Instagram. Esta situación podría ayudar a Mauro Icardi en su pedido por la restitución internacional y tenencia de sus hijas, ya que, según varios medios de comunicación, la que estaría armando el escándalo es la modelo y se negaría a cumplir con lo decretado.

A.E