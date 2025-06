Un nuevo escándalo se desató en el Cheteau Libertados. Tras el dictamen de la Justicia, donde aseguraban que Mauro Icardi podría estar con sus hijas por siete días, Wanda Nara decidió accionar al respecto y no estaría permitiendo que las menores se juntaran con su padre. Como ocurrió hace unos meses, el edificio de la modelo volvió a ser centro de polémicas, esta vez bajo una estrategia de la empresaria para evitar el reencuentro.

Este 27 de junio, y tras varios movimientos en la Justicia, Mauro Icardi fue al Cheteau Libertador para reencontrarse con Francesca e Isabella Icardi. Las menores pasarían 7 días con su padre, mientras Wanda Nara disfruta del Mundial de Clubes en Estados Unidos. Sin embargo, al presentarse al lugar junto a Elba Marcovecchio, el futbolista se encontró con una situación diferente. La modelo accionó en su contra y no permitió que se las llevara, según consignaron en Puro Show (eltrece).

Según varios medios de comunicación, esto se debería a una estrategia de ella para quedarse con las menores. Wanda Nara habría expresado de las niñas no se encontraban bien, y que por eso no podrían bajar. Cabe destacar que el decreto de la Justicia explicaba que ambas estarían en la casa de su padre por una semana, y que paulatinamente podrían reunirse con la China Suárez y los hijos de la actriz. Es de público conocimiento que esto no era algo que Nara había querido.

En las primeras horas, Yanina Latorre en redes sociales contó que se habría presentado la licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar, y también se difundió que habría un ayudante de la profesional en el lugar. Sin embargo, también hablaron de una posible presencia de una patrulla policial para que tratara de que la modelo dejara que Francesca e Isabella se reencontraran con su padre. En los medios de comunicación, como Lape Club Social (América) revelaron que Icardi decidió subir a buscarlas y hace más de una hora que no se dieron a conocer detalles de la situación.

En Puro Show, se comunicaron con Andrés Nara, quien expresó su desconocimiento ante lo que ocurría y apuntó contra Icardi. Este momento vuelve a repetirse en el Cheteau Libertador, luego del primer intento de reencuentro, donde los gritos y varios videos provocaron la lejanía legal de Francesca e Isabella con su padre. Sin embargo, varias fuentes aseguraron a los medios de comunicación que esto podría complicarla a Wanda Nara, ya que se estaría negando a un dictamen claro de la Justicia.

