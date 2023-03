Se filtró un adelanto de la entrevista de Jorge Rial a Jey Mammón: "Tomo Clonazepam todo el tiempo"

No es secreto para nadie que Jorge Rial es el primer periodista que logró entrevistar a Jey Mammón luego de que saliera a la luz la denuncia por abuso infantil que Lucas Benvenuto le hizo al conductor.

Aunque la entrevista todavía no salió al aire, se filtró un video con un recorte de la extensa charla que Jey Mammón tuvo con Jorge Rial. El papá de Morena y Rocío le preguntó al artista qué buscaba con esa nota o con el comunicado que compartió en sus redes.

Jey Mammón.

"Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana que no digo nada, estoy en mi casa acá como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado y tomo Clonazepam todo el tiempo, pero la verdad es que estoy pasando el peor momento de mi vida", expresó el actor.

Rial insistió en qué piensa que va a pasar de ahora en adelante, por lo que Jey Mammón respondió: "Yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero sí se algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre, yo soy esto. El que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino".

El mensaje de Jey Mammón para Lucas Benvenuto

En la charla íntima que mantuvieron, Rial le dió la oportunidad de enviarle un mensaje a Lucas Benvenuto, quien luego del dercargo que Jey Mammón hizo en sus redes, insistió en que no miente y que tenía 14 años cuando comenzó la relación entre ellos.

"Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, lo cual yo realmente no comparto, pero si él siente que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo", fueron las palabras que Jey Mammón quiso hacerle llegar a Lucas Benvenuto.