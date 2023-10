Zaira Nara optó por renunciar al Bailando 2023 después de un incidente tenso que involucró a Coti Romero y Charlotte Caniggia en el programa conducido por Marcelo Tinelli en América.

Zaira Nara en el streaming

Apenas la noticia se hizo pública, Yanina Latorre compartió detalles en El Observador: "Ella (Zaira Nara) estaba una vez por semana, los martes, contratada por la empresa que se llama Style Store que pauta en el streaming del Bailando", explicó.

"Encima ganaba muy bien, 4000 dólares por mes por ir cuatro veces al mes a boludear al Bailando. Mientras están al aire tienen que ir chiveando la pulserita, el relojito y todo lo que se ve", reveló Yanina Latorre en su programa de radio.

Cuál fue la pelea entre Zaira Nara, Coti Romero y Charlotte Caniggia

Según Charlotte Caniggia, Coti Romero es muy falsa. "Es muy falsa. En la casa de Gran Hermano no la querían mucho. Es duro, pero es real. Es lo que es", expresó sin rodeos.

Charlotte en el Bailando

"Hace poquito pensé que era copada y amiga, y me mandó al frente acá en el programa. No era mi amiga, pero pensé que era copada conmigo. Era una falsa total. Una re falsa era", había comentado Charlotte durante otro programa.

En la última edición, Charlotte explicó que compartió una conversación sobre Zaira Nara con Coti, y luego esta última divulgó la información. "Hay gente que pegás onda al toque y hay gente que no. Acá hay un montón de gente que no me cae bien", añadió Charlotte.

Desde el streaming del Bailando, Coti no se quedó callada. Afirmó que Charlotte había comentado sobre Zaira y Wanda: "Dijo algo de Zaira y Wanda: que estaban las dos acá por chupar pi...", lo que generó la reacción de todos los miembros del equipo de Tinelli. Coti insistió en que Charlotte le pidió que lo dijera, ya que consideraba que ella decía todo y no se callaba, pero Coti le explicó que no podía hacerlo.

Zaira Nara se refirió al respecto y tomó cartas en el asunto: abandonó el ciclo y se expresó diciendo: “Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”.

SDM