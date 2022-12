Lionel Scaloni además de perfil bajo siempre fue muy reservado y de pocas palabras, mayormente en cuestiones de su vida privada. El Mundial de Qatar, puso al DT y a todos los jugadores en un primer plano y de a poco se fueron conociendo historias de algunos de ellos, hasta el momento desconocidas.

Scaloni lleva más de 15 años en pareja con Elisa Montero, y que dirija a la Selección Nacional en parte se lo debe a la madre de sus hijos, ya que ella le insistió para que continúe su carrera como entrenador. Lionel había dejado la actividad como jugador en 2015.

Lionel Scaloni siempre cultivó un perfil bajo

Elisa Montero, es española y siempre estuvo vinculada a lo deportivo porque es ex jugadora de vóley. El entrenador oriundo de Pujato se conoció con su actual mujer en 2007 en un momento de inflexión en la vida del santafesino.

Lionel Scaloni, jugaba en ese momento, como lateral derecho para el West Ham de Inglaterra, en la final de FA Cup contra Liverpool el equipo de Scaloni es derrotado y ese resultado fue la causa del vuelco que dio su vida en 2005/2006 cuando decidió no continuar en el equipo.

Dijo Scaloni: “Por eso no renové con West Ham. Si yo hubiera ganado esa final, no existirían mi esposa y mis dos hijos Ian y Noah”, relató Lionel. Luego en 2006/07 pasó al Racing de Santander en España, y luego desembarcó en Mallorca, donde conoció a su mujer y agregó: “Fue muy loco porque me quedaban dos meses de préstamo antes de volver a Lazio y la conocí”, explicó.

“Yo tenía 31 y ella, 29. Tuve que remar, no podía encontrar su teléfono. No volvió a donde la conocí. Mallorca es una isla muy chiquita, vas buscando contactos y al final llegás. Ella jugaba al vóley y la encontré. Le dije: ‘Me gustás, todo bien, pero me tengo que volver a Italia. ¿Qué hacés? ¿Querés volver conmigo?’ Y al día siguiente me dijo que sí, dejaba todo y venía. Nos fuimos a Roma y llevamos 15 años juntos”, aseguró.

Elisa Montero ex jugadora de voley

Lionel y Elisa están radicados en Mallorca junto a sus hijos: Ian y Noah. Pero la vida del DT dio algunas gambetas más, estuvo a préstamo por parte de su club, luego fue al club Atalanta de Italia, en el que finalizó su carrera.

Lionel Scaloni junto a sus hijos

Scaloni no es muy activo en las redes sociales, sin embargo, posteó una foto junto a Elisa y recordó todo el apoyo que recibió de ella en estos 15 años que llevan compartidos.