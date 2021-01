Separada de Burlando: así es la habitación donde duerme Barby Franco en medio de la crisis

Barby Franco y Fernando Burlando atraviesan una profunda crisis y, a pesar de que aparecen fotos juntos, la pareja decidió tomarse un impasse.

Aunque no está nada dicho, la modelo asumió que no comparte cama con Burlando y que esas imágenes que las muestran en Cariló fueron una coincidencia.

Ahora, la ex panelista de Pampita Online vive sola en la casona que el abogado tiene en Barrio Parque, donde Flavia Palmiero y Susana Giménez también son residentes. En la mansión, la diosa tienen las comodidades necesarias y una habitación con un súper vestidor.

Ubicado en el primer piso de la casa estilo petit hôtel francés de la calle Juez Tedín, en el vestidor de “Barby” conviven zapatos de alta gama con zapatillas y botines de fútbol.

En tanto, la habitación tiene muebles de estilo, imponente vista desde su ventanal y un rincón de recuerdos valiosos.

Barby Franco y Burlando, ¿sin salida?

Nuevamente en su labor de panelista invitada en el programa de Ángel de Brito, Barby fue consultada por su relación y si bien quiso salir del paso sin dar mayores detalles, el conductor del programa reveló: “Ayer lo llamamos para una nota… ¿y qué nos dijo?”, preguntó a Maite Peñoñori.

“Está enojado con Barby”, contestó la notera. “Me respondió que no iba a hablar, que no iba a dar notas. Le pregunté si estaba bien con Barby y me dijo que más vale solo que mal acompañado", agregó revelando la contundente frase del letrado.