La foto de Barby Franco y Fernando Burlando que confirma su reconciliación

Tras semanas de incertidumbre, Barby Franco y Fernando Burlando se reconciliaron o eso lo demuestra la última foto que trascendió de ellos juntos.

La pareja había estado atravesando una fuerte crisis que los tuvo distanciados durante las fiestas. Dicho malestar fue confirmado por la modelo en LAM, donde está como angelita invitada.

Pese a la situación que atravesaban, la dupla parece haber dado una nueva oportunidad a su relación e instalados en Cariló, se los vio compartiendo una comida. Fue Ángel de Brito quien primero difundió un video de la pareja en esa localidad balnearia, y ahora una imagen de los dos juntos.

"Sigue todo en orden acá", escribió Ángel junto al hashtag #cariló.

El enojo de Burlando

Nuevamente en su labor de panelista invitada en el programa de Ángel de Brito, Barby fue consultada por su relación y si bien quiso salir del paso sin dar mayores detalles, el conductor del programa reveló: “Ayer lo llamamos para una nota… ¿y qué nos dijo?”, preguntó a Maite Peñoñori.

“Está enojado con Barby”, contestó la notera. “Me respondió que no iba a hablar, que no iba a dar notas. Le pregunté si estaba bien con Barby y me dijo que más vale solo que mal acompañado", agregó revelando la contundente frase del letrado.