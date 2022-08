Mientras los allegados aseguran que Shakira (45) y Gerard Piqué (33) estarían llegando a un acuerdo para tener una separación tranquila, la cantante decidió tomarse un mini descanso en el Cabo San Lucas.

Junto a Milan (8) y Sasha (6), la colombiana viajó a México , para que los abogados preparen los papeles definitivos de su divorcio y la custodia de sus hijos. Según dicen, el jugador del FC Barcelona habría aceptado que ella se mude a Miami –donde es su intención instalarse– con la condición de tener viajes en primera clase mensualmente para poder viajar a visitarlos.

Shakira: las fotos de las vacaciones en México con sus hijos y lejos de Gerard Piqué. Foto: guacamouly.com

“El accedió cuando ella prometió cinco pasajes en Primera por año, además de pagarle el veinte por ciento de una deuda de dos millones de dólares que tiene en España”, reveló un amigo.

Como para celebrar el acuerdo, ella se tomó unos días en la playa Los Cabos, como la mostró guacamouly.com. Relajada, lució con un traje de baño de dos piezas, con short y mini pareo con flecos, en furioso lila, que ella misma diseñó en 2020 en sus vacaciones en las Islas Maldivas con Piqué.

Shakira reveló el idioma en el que habla con sus hijos

Además de su talento como cantante, Shakira desarrolló una habilidad superior para diferentes idiomas y habla seis lenguas diferentes.

Además de tener el español como lengua madre, la artista también es experta en otros lenguajes que intentó inculcar a sus hijos Sasha y Milan Piqué.

Hace poco, la cantante tuvo una entrevista con un periodista colombiano, cuyo material fue compartido en el canal de YouTube, Somos Shaki Fans. Allí, entre los temas que abordaron, estuvo la gran pregunta que muchos se hacen ¿Qué idioma hablan los hijos de Shakira?, pues tienen el castellano como lengua materna, viven en una ciudad donde el catalán es obligatorio y son hijos de un catalán, pero el inglés es el idioma universal.

“¿En qué idioma te comunicas con tus hijos?”, le preguntó el periodista a Shakira y la cantante respondió: “En castellano, la mayor parte del tiempo, pero a veces ellos me hablan en inglés”, contó.

“Intento que no me hablan en spanglish. Intento que hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas. Porque es lo más cómodo ¿No?”, agregó.