Shakira se explayó tras el exitoso lanzamiento de su canción con Bizarrap: "Para mi era una catarsis y un desahogo"

Es de público conocimiento la repercusión que tuvo la Mussic Sessions #53 de Bizarrap con Shakira. La canción causó furor a nivel mundial y muchas mujeres se sintieron representadas por los versos que interpreta la artista.

Finalmente, llegó la publicación más esperada. Shakira utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicarse con sus seguidores. "Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", lanzó la artista.

Shakira y Bizarrap.

"Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7", expresó la cantautora.



"No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras", finalizó Shakira. De esa forma dejó en claro que más allá de la sorpresa por el exito de la canción, tiene en claro que no está sola y que hay muchas mujeres que pasan por lo mismo que le tocó vivir a ella.

La publicación de Shakira.

Lali Espósito saltó en defensa de Shakira ante las críticas que la señalan de despechada

Lali Espósito se hizo eco de las críticas que señalan a Shakira como despechada y utilizó su cuenta oficial de Twitter para expresar su parecer. "¿Desde cuándo escribir una canción con despecho,bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica?", escribió la intérprete de "Disciplina".

"Es música chicos. Y esto se hace desde siempre. Se ve que llama más la atención si lo hace una mujer y una número uno como Shakira ¿no?", agregó indignada Lali.

Como si eso fuera poco, la actriz continuó: "No los veo rasgándose las vestiduras por canciones donde lo que se dice es misogino, machirulo o violento, es más! Las cantan y bailan contentos. Es una ruptura y los artistas hacen de eso canciones".

Los tweets de Lali.

D.V.