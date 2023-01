La música de Jimena Barón es conocida por liberar la tristeza que guarda el corazón y sus letras lo expresan a la perfección. Tras el estreno de la nueva canción de Shakira con Bizarrap, la cantante compartió su apoyo a la artista colombiana al sentirse identificada por pasar una infidelidad cuando Daniel Osvaldo la engañó con su amiga Gianina Maradona, sin embargo, fue fulminada en redes sociales y ella salió a responder.

Jimena Barón se solidarizó con Shakira y le llovieron críticas en las redes sociales

Desde su cuenta de Instagram, Jimena compartió un mensaje contundente, al no entender porque la catalogan como despechada o resentida, cuando es su única solución para sanar sus heridas y así lo expresó en sus historias: ‘"Regálense hablar. No importa si las hace facturar o si no les sale como canción. Guardarse mierda enferma la cabeza y el cuerpo".

La respuesta contundente de Jimena Barón

Además, aseguró como consejo qué: "Hablar cura y libera, no es por el que te hizo mierda, es por vos. No importa cómo ni con quién, regálense no callarse por favor".

Las canciones de la '‘La cobra’’, siempre fueron sinónimo de purificación, ya que desde ellas pudo liberar las tristezas, rencores, amarguras y enojó, sentimientos explayados en su pasado amoroso. Temas como ‘’La tonta’’, ‘’La Araña’’, son ejemplos perfectos y ella misma lo ha revelado: ‘’Me fue muy bien contando lo que me pasa’’, explicó. De esta manera, Jimena Barón alienta a que otras mujeres hagan lo mismo, como el cuerpo y mente les pida, pero lo importante es sacar lo de adentro.

El apoyo de Jimena Barón a Shakira

Jimena Barón no dudó en salir a apoyar a Shakira a través de las redes sociales. Ni bien la colombiana lanzó su nuevo tema, la intérprete de “La Cobra”, que pasó por una situación similar cuando Daniel Osvaldo la traicionó con Gianina Maradona, se expresó en su cuenta de Twitter.

Barón quien tiene experiencia en cantar sus vivencias pues le dedicó a su ex los temas "La tonta", "La Cobra", y "La Araña" publicó en su cuenta: "Te amo Shakira modo cobra confesando que en realidad no fue la monotonía", "LAS MUJERES YA NO LLORAN, LAS MUJERES FACTURAN".