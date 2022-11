Shakira se defiende legalmente y le toca hablar de Piqué

Shakira se ha visto envuelta en diferentes situaciones legales. En el presente se enfrenta a ocho años y dos meses de prisión a consecuencia de una presunta evasión de impuestos en España, el país donde residía la cantante. Por esa razón la intérprete presenta las alegaciones pertinentes en su defensa ante la jueza que está encargada del caso. La cantante otorga detalles de cómo se desarrollo la relación con Gerard Piqué, principalmente en el inicio. Una información que resulta valiosa para la resolución del caso.





Todos los países tienen sus leyes de migraciones. Particularmente la ley de España considera que a partir de los 183 días comienza a considerarse residente fiscal. Shakira al parecer habría permanecido en tierras gallegas entre el 2012 y 2014. El Ministerio Fiscal confirma que ese periodo debió haber pagado sus impuestos, lo cual la cantante no realizó y por ese motivo se le acusa de seis delitos, uno de ellos es no haber pagado los 14,5 millones de euros de impuestos.





Por esta razón la relación con Piqué sale a relucir en términos legales. Shakira argumenta en su defensa que no fue hasta el 2015 cuando tuvo a su segundo hijo Sasha, que decidió instalarse en Barcelona, y no como la fiscalía señaló en el 2011. Según palabras de la intérprete en lo que fue el escrito de alegato la decisión también coincidió con la renovación de contrato de su ex pareja con el Barça por unos cinco años más.





Por más que la cantante intenté mantener los temas de su ruptura en privado todo le lleva al mismo lado, Shakira comentó que se conocieron en un verano del 2010. Como todo artista internacional la agenda le permitía pocos espacios para ingresar al país de visita. La intérprete detalló que fue a partir del 2011 que comenzó a ir a España. Todo esto se suma un argumento importante, no existía una relación o un compromiso firme debido al poco tiempo libre que tenían ambos famosos.





Para que él entonces la pareja se veía en algunos periodos de vacaciones o momentos puntuales en que la agenda lo permitía, incluía Barcelona y algunos otros lugares del mundo. Lo que llevó a Shakira hacer una crítica fuerte a los inspectores de Hacienda, qué se movilizaron en busca de información privada recurriendo a visitar lugares que el artista frecuentaba en el país, algo que los abogados calificaron como "vulnera el derecho a la intimidad".



España se ha vuelto el país donde Shakira apagado más impuestos en todo el mundo, de los 104 millones que ha pagado la intérprete en todo el mundo, al menos 90 han Sido destinados a las arcas españolas. La artista destacó que no tiene ningún tipo de interés de generar algún problema con el fisco, motivo que le llevo a pagar en su momento una suma elevada y en forma voluntaria. La cantante confía en su inocencia.