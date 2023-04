Shakira comenzó un nuevo capítulo en su vida, junto a sus hijos y padres, dejaron España con destino a Miami, sin embargo, antes de llegar a la ciudad paradisiaca, decidió tomarse unos días para disfrutar de la llegada de la primavera en Estados Unidos, aunque no se sabe con exactitud el lugar.

Antes de instalarse finalmente en su mansión de Miami, la artista colombiana optó por descansar durante las mini vacaciones de Semana Santa con sus hijos, Milán y Sasha. Según los rumores, el lugar elegido para alejarse del foco de las cámaras y la prensa puede ser San Diego, California.

Shakira junto a sus padres

Cabe recordar, que el año pasado cuando Shakira transitaba uno de los momentos más duros de su vida debido a la separación con Gerard Piqué, su lugar predilecto para escaparse fue en Los Ángeles. Además, la cantante cuenta con una propiedad lujosa en Bahamas, por lo que entra en la lista de los posibles lugares donde pudo fugarse con su entorno familiar a gozar de unos días de puro relax.

Shakira se despidió de España

Luego de un año complicado para Shakira, la artista dejó Barcelona junto a sus hijos y padres. Desde su cuenta de Instagram, publicó un emotivo mensaje y agradeció por años que vivió en España, a pesar del sufrimiento que vivió en los últimos meses, debido a la separación con Gerard Piqué.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, comenzó escribiendo la artista, acompañada por una imagen del paisaje de Barcelona.

Y continuó: “Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”, cerró Shakira.

