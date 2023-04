Shakira ya podrá respirar tranquila y sobre todo, dejar sin mayores preocupaciones sus alimentos dentro de su heladera en Miami.

La colombiana dejó Barcelona, luego de haber luchado durante varios meses contra Gerard Piqué para que sus hijos, Milán y Sasha pudieran radicarse con ella en su mansión de Miami, lugar en el que también vivirán sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll.

Shakira tomó un avión y dejó Barcelona, tal como lo había planeado y liberarse de tener que seguir con su suegra como vecina. La cantante se pronunció en redes sociales con unas emotivas palabras.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, dice la primera parte del poteo con una foto desde la terraza donde vivió con el padre de sus hijos.

Los agradecimientos de la cantautora llegaron de manera generalizada: “Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”, cerró la colombiana su despedida de España.

El posteo que despertó dudas de una amistad con Gerard Piqué

Antes de que Shakira hiciera su anterior posteo, la colombiana subió una historia desde el avión en el que volaba, con una frase que despertó la duda sí le hablaba a Gerard Piqué o a quién puntualmente.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, afirmó Shakira en su publicación temprana.

