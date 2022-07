Shakira tiene dos acosadores en Barcelona y quiere irse: más problemas para Piqué

Parece que las cosas entre Gerard Pique y Shakira están cada vez peor; o por lo menos el panorama no parece mejorar. Mientras el futbolista sigue con su vida (el domingo fue visto con una mujer rubia paseando por Estocolmo) la nacida en Colombia tiene que lidiar con uno de los peores momentos de su vida. No sólo por lo que significa ponerle punto final a su relación tras 12 años, sino porque está siendo acosada por dos personas que deambulan por su casa de Esplugues de Llobregat, según dijeron las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez en el vídeopodcast 'Mamarazzis'.



Un motivo más para querer irse de Barcelona lo antes posible y radicarse en Miami junto a sus hijos Sasha y Milan. Aunque es ya de público conocimiento que Gerard se opone a esto ya que desea que sus niños sigan con la vida que han sabido construir durante los últimos años en Catalunya.

Shakira se fue de vacaciones con sus hijos a Cantabria, probablemente para alejarse de sus acosadores.

Pese a que el grupo de abogados que contrató Shakira sostiene que el deportista tendrá un régimen de visitas fluido, lo cierto es que el jugador del Barça no quiere saber nada con que sus hijos se muden a otro país tan alejado del suyo. Citando fuentes próximas al entorno de el futbolista y su ex, la artista ha puesto el caso en manos del estudio de Pilar Mañé mientras que el catalán ha confiado en Tamborero Abogados, que ya se encargaron con éxito del recurso de Arantxa Sánchez Vicario sobre su divorcio.



En cuanto a los acosadores de Shakira, la artista de Barranquilla tiene un equipo de seguridad privada y la policía también vigila la zona para evitar incidentes. Sin embargo, estos episodios no han hecho más que avivar las ganas de la cantante de irse de Barcelona de forma permanente.

Shakira, acosada y sin amigos en Barcelona

Fa y Vázquez aseguran que la cantante colombiana apenas conoce gente en Barcelona y no tiene vida social en la ciudad. "Se llevaba muy bien con su exsuegra, pero ya no viven en el mismo complejo residencial" de la urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues, dijo Vázquez.

Pese a que Piqué fue visto con una rubia recientemente, hay quienes dicen que está arrepentido de haberse separado de Shakira.

Shakira sigue viviendo en dicho complejo y a la separación se le suma el problema con los acosadores. Recientemente, tuvo que lidiar con las pintadas de un hombre que le pedía matrimonio. Peor aún, el presunto hostigador le grita desde la calle y también insulta a los periodistas que hacen guardia.



Por otro lado, un fan francés le deja cartas en su buzón. La empresaria y cantante ya hizo dos denuncias al respecto. "El tema de los acosadores podría ser su argumento para mudarse a Miami", comentó Fa, quién la semana pasada ya dijo que la cantante canceló la venta de su mansión en Florida.