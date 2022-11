E! Entertainment anuncia que la superestrella global cinco veces ganadora del premio Grammy, Shania Twain, recibirá el premio "Icono de la música" en los premios People's Choice Awards 2022, este próximo 6 de diciembre a partir de las 11 pm en Argentina.

Como la artista pop country femenina con mayores ventas de todos los tiempos, Twain está siendo honrada por su carrera récord que se ha extendido por más de cuatro décadas. Con grandes éxitos como "That Don't Impress Me Much" y "Man! I Feel Like a Woman!", Twain ha cerrado de forma única la brecha entre la música country y la música pop, dejando un impacto eterno en la industria de la música y la cultura pop en el mundo.

Además de recibir el premio, Twain subirá al escenario para interpretar una mezcla de sus grandes éxitos, así como su nueva canción "Waking Up Dreaming" de su próximo sexto álbum "Queen of Me", cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de febrero de 2023.

"Me siento increíblemente honrada de ser nombrada Ícono de la música", afirmó Twain. “Tengo los mejores fans del mundo. Me han apoyado desde los primeros días, y es su amor y pasión lo que me hace seguir adelante. Estoy emocionada de volver a la gira y traerles mi nueva música y los favoritos de los fanáticos, ¡y qué mejor manera de comenzar que en los People's Choice Awards!".

"Shania ha allanado el camino para muchos artistas de varios géneros a lo largo de su impresionante carrera como la Reina del pop country", expreso Cassandra Tryon, vicepresidenta senior de Entertainment Live Events, NBCUniversal Television and Streaming. “Su música ha resistido la prueba del tiempo y sus seguidores se han multiplicado a lo largo de los años. Estamos encantados de honrarla con este premio y no podemos esperar a verla interpretar algunos de sus grandes éxitos”.