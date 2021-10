"Siendo Pampita": la pregunta que descolocó a la modelo en su reality

Pampita estrenó su reality "Siendo Pampita" y ya generó gran revuelo sobre el contenido de su serie de Paramount+ donde mostró imágenes del parto de Ana.

Luego de este primer episodio, en los siguientes se fue viendo el proceso del embarazo, en particular las consultas médicas que fue realizando. En una de las escenas, la modelo visitó al obstetra quien le hizo una pregunta que la descolocó.



"Pampita, ¿qué número de embarazo es éste?", le preguntó el médico. "El quinto", respondió la top. En ese momento, volvió a hacerle otra conducta: "¿Y cuál fue la fecha del primer nacimiento?".

Bloqueada, Pampita no supo que contestar y atinó a decir: "Ay, no me acuerdo nada, doctor".

Ante la situación, Roberto García Moritán salió al rescate y dijo: "Fue el 15 de mayo de 2006". "Me salvaste", se le escucha decir a la conductora, visiblemente afectada por el recuerdo.



Pampita mostró impactantes imágenes del parto de Ana García Moritán

Pampita estrenó su reality en Paramount+, allí mostró imágenes impactantes de lo que fue el parto de Ana. Además confesó que tuvo que pasar por ciertos tratamientos de fertilidad para poder quedar embarazada.

En los primeros minutos del primer capítulo de "Siendo Pampita", se puede observar el momento tan esperado: cuando dio a luz a Ana García Moritán Ardohain.

"¡Ay, qué dolor por Dios! ¡Ay, por dios!, ¿por qué no sale?", se puede oir a Pampita.

"Ahí está saliendo la cabecita", coinciden el partero y la madre, que luego recibió la calma de Roberto García Moritán, emocionado por el nacimiento de Ana.

VO