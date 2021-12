Silvia Süller habló de Diego Lagomarsino: "Todo bien con Diego"

En el día de ayer se instaló la teoría que vincula amorosamente a Silvia Süller con Diego Lagomarsino, especialista en informática y famoso por ser parte del caso Nisman. A raíz de ello, la vedette salió a explicar cuál es el vínculo con el hombre en cuestión.

“Todo bien con Diego, es macanudismo pero nada de romance. Él me ayudó con el tema de la pérdida de mi celular. No lo conozco, lo vi ese día nada más”, aseguró Silvia.

“Nada de romance ni nada por el estilo. Yo no estoy para eso. Hace 30 años que me separé de Soldán y no quiero a ningún hombre en mi vida”, señaló en comunicación con TN.

Cómo nació los rumores de romance entre Silvia Süller Diego Lagomarsino

"Tremenda esta información, me lo contaron hace un ratito y tengo una fotito como prueba para mostrarles que estuvieron juntos por lo menos", reveló el periodista, Juan Etchegoyen en su programa "Mitre Live"

"Diego Lagomarsino es el perito informático que durante tanto tiempo colaboró con Alberto Nisman, el recordado fiscal en la causa AMIA. Ustedes ya saben toda la historia. Ahí lo ven a Silvia y a Diego muy sonrientes, disfrutando de un momento, los dos con lentes y mirando a cámara", agregó.

“Ustedes recordarán que a Silvia se le había perdido un celular en un taxi y ella de manera desesperada le pidió a sus seguidores que la ayudaran. ¿Quién apareció en la casa para resolverle este problema? El señor Diego Lagomarsino. Tengo detalles de esta situación: cuando ella lo ve, se sorprende y ella estaría enganchada amorosamente", sostuvo.

"Se re divirtieron cuando estuvieron juntos. La relación creció tanto que no paran de escribirse. Silvia quedó sorprendida por Diego Lagomarsino y por lo bueno que es el perito informático", cerró.