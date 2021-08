Silvia Süller se separó de su novio de 23 años y lo liquidó en redes: "Es un psicópata"

El amor entre Silvia Süller y el uruguayo Martín Lema, fue realmente platónico. El vínculo alimentado con mensajes y vivos de Instagram, en el que se profesaban amor eterno, terminó con fuertes acusaciones por parte de la vedette quien hizo su descargo en el mismo medio.

Con futuros planes de casamiento y hasta la propuesta de tener hijos, finalmente nada de eso sucedió y la relación llegó a su fin. “Se perdió la magia y ya pasó un año, no es lo mismo que al principio. Estos últimos meses fueron chatos y yo soy una persona que me tenés que divertir y hacer reír. Fueron meses muy lindos los primeros, pero ahora los últimos no”, al tiempo que destacó: “A mí me molestaba mucho que no haya terminado el colegio, que no sepa los cinco continentes. Que no estudie periodismo como dice. Aparte tiene 23 años, hay 40 años de diferencia. Qué voy a pretender. Me lo tomo como un divertimento en un año de pandemia donde la pasé bien”, dijo en una entrevista.

“Él últimamente estaba muy metido en sus cosas con sus amigos, de aquí para allá. Antes hablábamos todas las noches y ahora no tanto. Esas cosas me fueron enfriando , él vive en otro país. Qué puede darme un chico de 23 años, diversión, nada más”, comentó. Entretanto, destacó: “Ahora abren las fronteras en septiembre y lo corté ahora para que no venga, me aburrí. Se terminó porque me aburrí. Él me aburrió. Yo no siento nada por él. No hay sentimientos, más allá de una amistad”.

Finalmente, ante la atenta mirada de Juan Echegoyen: “No hay amor. Yo estoy perfecta y me saqué un peso de encima. Un poco psicópata también él. Esas cosas no me gustan. No sé si se fuma un porro o algo, no estaba siempre bien”.

Fin del amor para Silvia Süller y Martín Lema.

La hermana de Guido Süller por un lado dejó entrever que sólo fue un juego mediático "para ayudarlo", pero por otra parte, lo defenestró demostrando su decepción amorosa.

Hace dos días, Silvia publicó un texto escrito en una servilleta de papel: "Te das cuenta de lo que significas para alguien cuando te regala tiempo, de ese que no tiene, pero inventó para tí", y en el mismo posteo plasmaba: "Saben que lo único que tenemos en la vida es tiempo!!! No lo desperdicien en cualquier cosa o con cualquiera. Vale Oro!!!"

Silvia fue contundente con su mensaje.

Ayer, la mediática volvió a referirse al tema con una nueva publicación. "Se terminó al fin. Acaso alguien pensó que podría pasar algo? "El que con niños se acuesta, mojado se despierta. Nononono antes de que pase soy lo suficientemente inteligente"

Como si esto no fuera suficiente, una seguidora le comentó sin medias tintas: "Nunca me creí esto Silvia. Sólo era publicidad al pendejo", algo que Süller contestó con varios emojis con deditos de aprobación, y su respuesta fue contunndente "Si, obvio le estaba dando una mano pero la semana pasada se cortó solo y encima me involucró. Además ya no me divertía. No terminó el colegio ni estudia periodismo. Me cansé. 1 año de mentiras las cuales ustedes saben. Odio!!!".

El especial momento de la vida de Silvia Süller

Silvia se encuentra en un momento muy especial de su vida. Más aplacada emocionalmente se vincula con sus nietos, los hijos de su hija mayor Marilyn y por otra parte, con su ex, Silvio Soldán, padre de su hijo Cristian, intenta calmar las aguas de la tempestad que atravesó a la ex pareja por varias décadas.

El reconocido locutor, tuvo un accidente hace algunos días y ella no dudó en escribirle sus buenos deseos: "Pronta recuperación al padre de nuestro hijo Chritsian. Cariños a ambos".

