Silvina Luna rompió el silencio sobre el supuesto romance con el ex de Floppy Tesouro

Desde hace semanas que se viene especulando con que Silvina Luna fue la tercera en discordia en la separación de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto, padre de su hija Moorea.

Aunque nada está confirmado, en Intrusos aseguraron que la ex Gran Hermano se mudó a Panamá a la lujosa casa que el empresario tiene en ese país y hasta había decidido cambiar parte de la decoración que Floppy había elegido para ese hogar.

Ahora, fue Silvina la que decidió romper el silencio y negar las versiones. En una charla con La Nación, Luna aseguró: "Rodrigo es mi amigo del alma desde que nos conocemos, hace veinte años, y le estoy profundamente agradecida porque me dio la oportunidad de conocer este lugar maravilloso y transformador. No solo a mí sino a un grupo de amigos muy unidos, que venimos desde hace 5 años a este lugar soñado en Bocas del Toro, Panamá", contó.



Luego, sobre su vínculo con Floppy, la actriz destacó: "Con Florencia tuve una buena relación durante su matrimonio con Rodrigo, pero después no la vi más. Es una gran persona y le deseo lo mejor".

Para despejar cualquier duda sobre un romance con Prieto, Luna aseguró que está conociendo a otra persona. "Estando en la isla conocí a una persona hermosa que no vive acá y estoy empezando una nueva relación, buscando los espacios y tiempos para encontrarnos", destacó.

La palabra de Floppy Tesouro sobre el romance de su ex y Silvina Luna

Después de instalada la polémica, Floppy Tesouro se refirió a este noviazgo. “Yo sé de su vínculo de amistad de muchos años antes de que él estuviera conmigo. La realidad, es que tanto Rodrigo como yo rehicimos nuestras vidas. Lo único importante es que el papá de mi hija sea feliz, así como él desea que yo lo sea. Entiendo el vínculo que tienen ellos y tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que ellos quieran”, dijo en una entrevista con Agarrate Catalina, de La Once Diez.



Luego, se refirió a su reciente noviazgo con Ezequiel Pereyra, reconocido empresario instalado en Miami. "Me fui de viaje a Miami y conocí a Ezequiel que es mi actual pareja. Estamos hace muy poco juntos, viajé a vacunarme, a veces los tiempos no son tan importantes sino lo que uno siente. Queremos que nuestro vínculo prospere y la verdad es que por lo pronto con la distancia no es nada fácil en el día a día", aseguró.

VO