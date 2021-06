El mensaje del ex de Floppy Tesouro a Silvina Luna, en medio de rumores de romance

Silvina Luna y Rodrigo Fernández Prieto, ex pareja de Floppy Tesouro, están involucrados en fuertes rumores de romance.

Aunque nada está confirmado, en Intrusos aseguraron que la ex Gran Hermano se mudó a Panamá a la lujosa casa que el empresario tiene en ese país y hasta había decidido cambiar parte de la decoración que Floppy había elegido para ese hogar.

Pero lejos de cualquier rumor, Rodrigo compartió un mensaje para Silvina Luna quien este lunes cumplió años. "Feliz cumple para esa personita tan especial", expresó Fernández Prieto en su cuenta de Instagram y que la rosarina compartió.

El mensaje de Rodrigo Fernández Prieto a Silvina Luna.

Sobre este supuesto romance, la periodista Paula Varela fue quien dio detalles sobre lo sucedido entre ellos. “Se conocieron hace mucho y, desde ese momento, son súper amigas, de hecho comparten el mismo grupo y siempre estaban una en la casa de la otra”, contó la panelista de Intrusos quien aseguró que Luna y Tesouro eran íntimas amigas.

" En el grupo de amigos, que quedó dividido, la llaman ‘la usurpadora’. Estaba allá en calidad de amiga, supuestamente, pero ahora nos enteramos, y hay pruebas de que pasa algo más entre ella y Fernández Prieto”, agregó la panelista.

La palabra de Floppy Tesouro sobre el romance de su ex y Silvina Luna

Después de instalada la polémica, Floppy Tesouro se refirió a este noviazgo. “Yo sé de su vínculo de amistad de muchos años antes de que él estuviera conmigo. La realidad, es que tanto Rodrigo como yo rehicimos nuestras vidas. Lo único importante es que el papá de mi hija sea feliz, así como él desea que yo lo sea. Entiendo el vínculo que tienen ellos y tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que ellos quieran”, dijo en una entrevista con Agarrate Catalina, de La Once Diez.

Floppy Tesouro en pareja con Ezequiel Pereyra.

Luego, se refirió a su reciente noviazgo con Ezequiel Pereyra, reconocido empresario instalado en Miami. "Me fui de viaje a Miami y conocí a Ezequiel que es mi actual pareja. Estamos hace muy poco juntos, viajé a vacunarme, a veces los tiempos no son tan importantes sino lo que uno siente. Queremos que nuestro vínculo prospere y la verdad es que por lo pronto con la distancia no es nada fácil en el día a día", aseguró.

AM