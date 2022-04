Silvina Luna vivió una noche de apasionada con Martín Salve

Martín Salwe y Silvina Luna están comenzando un romance que es la comidilla de "El hotel de los famosos".

Los participantes comenzaron un coqueteo desde hace un tiempo, y esta semana quedó confirmado que están para más. Primero se vino el beso "robado" de Salwe a Luna, y ahora, la dupla ha tenido un momento de intimidad en la suite del 'reality'.



El locutor y la rosarina tuvieron una velada íntima y apasionada en la habitación privada en donde pudieron charlar de todo lo que está pasando, y además, dormir juntos y abrazados.

Fue Silvina Luna, quien tras ganar el desafío, eligió a su compañero para ir a la suite, Allí, los esperan unas copas de champán y Silvina hizo un emotivo brindis. “Brindo porque fue un día importante, porque arrancó totalmente diferente".



"Cada cosita que logramos acá tiene un peso, tiene un sentido, y para hoy fue un golpe anímico muy grande que me impulsa a seguir luchando por lo que quiero. Me emociona, así que hoy tengo varios motivos para celebrar y para brindar”, siguió la actriz recordando una de las competencias que ganaron durante el desafío del día.

“Si algo aprendí es a confiar en mí, y eso me diste vos, porque te juro que me quedó grabado a fuego cuando me dijiste enfócate, confiá en vos. Y me encantaría que si yo no gano seas vos esa persona”, le dijo Martín muy contento.