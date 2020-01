Sofía Bonelli habló sobre la posibilidad de ir con Caniggia al Bailando 2020

Hace muy poco, Marcelo Tinelli anunció confirmó la fecha del regreso de "Bailando por un Sueño" para abril de este año y, como no podía ser de otra manera ya comenzaron a barajarse nombres y la figura que le encantaría tener al "Cabezón" es nada menos que a Claudio Paul Caniggia (53) según se comenta. Enterada de esto, Sofía Bonelli, la flamante esposa del exjugador dialogó con el programa de Ciudad Magazine "Siempre Show" y dio su punto de vista.

"Tenemos la información de Charly, tu profesor de baile, que dijo que en una charla informal con vos, le dijiste que Claudio Paul Caniggia tenía ganas de participar del Bailando", le dijo Noe Antonelli a la morocha. Y ella respondio: "¿Si Claudio podría estar en el Bialando? ¡No... Es carísimo este! Igual si le pone onda, la rompe", dijo ente risas.

Además aseguró: "Claudio es muy tímido y tranquilo, y yo soy muy parecida a él en eso. Habría que preguntarle a él. Yo si bailo, bailo con mi marido, no voy a bailar con otra persona… eso desde ya. Pero no lo veo posible. Obvio que todo puede pasar. A ver, él a mí me sorprende todos los días. Igualmente yo creo que él la rompe. Si le pone onda, la rompe. Pero nunca hablé de esto, ni salió el tema. Tampoco lo veo posible porque creo que este año participan sus hijos, Charlotte y Alex en el certamen y él sabe que es el lugar de ellos y lo respeta".