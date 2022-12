Sofia Jujuy criticó el operativo de seguridad que hubo por la caravana de la Selección

La modelo Sofia Jiménez, o mas conocida como "Jujuy" se hizo presente en el Obelisco junto a los miles de fanáticos que se encontraban esperando la llegada de la Selección con la copa para celebrar y festejar el triunfo mas esperado después de 36 años. Lo cierto es que el operativo que se encontraba escoltando al equipo argentino decidió que no podrían llegar hasta la 9 de Julio como se tenía planeado, por lo que tuvieron que retomar una nueva ruta, y esto generó el enojo de Sofi Jujuy.

El recorrido de la Selección finalizó en el barrio porteño de Lugano, donde fueron trasladados en helicóptero de la Policía Federal al predio de la AFA, por lo que la modelo generó comentarios polémicos contra el Gobierno porteño.

Sofia "Jujuy" Jiménez en el Mundial Qatar 2022

Que dijo Sofia Jujuy

La modelo se mostró en sus historias de Instagram muy indignada por el operativo que se llevo a cabo y manifestó: "Gente que se encarga del tránsito en Buenos Aires: no entiendo como no vallaron un caminito recorrido por acá así pasa la Selección y nosotros nos acomodamos donde podemos. ¿Alguien me explica? Porque no lo entiendo. No sabemos donde estamos yendo, caminamos por el amor a la Patria".

Historia que compartió la modelo en su cuenta de Instagram

Luego, compartió el tuit de Chiqui Tapia, donde comunica que la presenica de la Scaloneta en la 9 de Julio no podrá ser presente y dijo: "Malísimo, ¿Cómo no organizaron mejor? No le pueden hacer esto a los campeones que querían tener cerca a su hinchada. Armaban un recorrido bien vallado y nos poníamos alrededor, ¡Así no!".

A pesar del enojo, la modelo pudo disfrutar junto con los que estaban en el Obelisco de otra tarde de festejo entre música, alcohol y amigos que la acompañaron.