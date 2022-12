Sofi Jujuy sufrió un golpe en Qatar

Sofía Jiménez, Jujuy como le dicen, cumplió uno de sus sueños y viajó a Qatar para estar presente en el Mundial y alentar a la Selección de Lionel Scaloni. Precisamente, estuvo en el partido de Argentina y Australia por los octavos de final del certamen, y festejó eufóricamente los dos tantos convertidos por Lionel Messi y Julián Álvarez. Y fue en uno de los goles que la modelo sufrió un fuerte golpe por parte de otro hincha. Para la tranquilidad de todos, Jujuy contó lo que sucedió.

En su cuenta de Instagram publicó una serie de fotos con sus experiencias en el estadio en el "Ahmad Bin Ali Stadium" en Doha, donde se jugó el partido entre la Scaloneta y el seleccionado australiano. Además de los momentos felices por el resultado a favor para Argentina, Sofi Jujuy publicó una foto que llamó la atención: tenía una herida en el labio. La misma imagen la había compartido en una historia explicando lo que le pasó y para despejar las dudas a sus seguidores.

Sofi Jujuy sufrió un golpe durante el festejo en el partido de Argentina y Australia

El golpe que sufrió en sus labios y produjo que sangrara, vino luego del primer gol de la Selección. "Chicos, de la emoción, uno me dio un relojazo” escribió entre risas y tristeza por el estado de su rostro, y dejó en claro que fue un golpe no intencional que le dio un hincha cerca suyo. Por suerte, la modelo se olvidó por un momento del dolor cuando llegó el segundo gol y volvió a compartir su emoción: "No lo puedo creer, esto es re emocionante" cerró la modelo.

Jujuy Jiménez compartió en su Instagram una foto junto a Marley y Marcelo Tinelli en Qatar

Una vez compartida la foto del golpe que sufrió, Sofía Jujuy Jiménez publicó esa misma imágen en un posteo en su perfil de Instagram. Además, Sofi usó su cuenta para compartir una publicación donde se la ve con varios famosos argentinos que también están en suelo qatarí, disfrutando del Mundial de Qatar 2022. En una de esas fotos, se ve a la modelo jujeña junto a Marley y Marcelo Tinelli. "Gracias @marley_ok y equipo hermoso por invitarme una vez más a tu programa que amo y gracias @marcelotinelli por ser tan buena onda conmigo siempre! son lo massss! Aguanten Uds y aguante argentinaaaaaa carajo, tamos cada vez más cerquita" escribió Jujuy Jiménez en su publicación.