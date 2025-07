Sofía Vergara reveló el secreto para triunfar en Hollywood: "No me da miedo"

Sofía Vergara es, sin dudas, una de las latinas más influyentes de Hollywood. Desde su salto a la fama con Modern Family hasta su reciente protagónico en Griselda, la barranquillera ha sabido mantenerse vigente, diversificar sus proyectos y construir una carrera sólida. Pero detrás del glamour y los éxitos, hay una historia de esfuerzo, fracasos y sobre todo, una actitud que ella misma define como “sin miedo”.

El secreto de Sofía Vergara para triunfar en Hollywood

En una entrevista exclusiva con la revista Vea, Sofía habló con sinceridad sobre su recorrido, sus tropiezos, su vínculo con Colombia y la filosofía que la acompaña en cada nuevo paso. Según confesó, el verdadero secreto de su éxito ha sido no temerle al rechazo, al error ni al ridículo.

“Si de 10 cosas que haces, una te sale bien, eso es normal”, afirmó Sofía, con la naturalidad que la caracteriza. Para ella, no se trata de tener una estrategia infalible, sino de atreverse a intentar. “Nunca me ha dado miedo que las cosas me salgan mal o que me digan que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Salir fea en una foto? ¿Hacer el ridículo? ¡Pues bueno, ya!”, dijo entre risas.

La actriz reconoció que, aunque no se hizo sola, su capacidad de adaptarse, insistir y no tomarse demasiado en serio ha sido clave. Eso también aplica a su faceta empresarial, en la que ha incursionado con éxito, aunque admitió: “Perder plata no me gusta”.

Sobre su vínculo con Colombia, Vergara confesó que, a pesar del amor por su país, no ha podido visitarlo tanto como quisiera. “Desde Los Ángeles es lejísimos. Siempre voy por cosas puntuales: un entierro, una boda… Nunca he tenido tiempo de ir a gozarme una semana en mi país”.

Sin embargo, eso está por cambiar. Sofía está involucrada en un nuevo proyecto relacionado con el café colombiano, lo que la llevará de vuelta a sus raíces con más frecuencia. “Estuve en Bogotá promocionando Griselda y no me quería ir. Me costó muchísimo”, dijo. Aunque ha estado lejos, asegura que nunca ha perdido el contacto: “Mis amigas viajan a Estados Unidos, entonces nunca pierdo conexión”.

Con humor, perseverancia y sin miedo al fracaso, Sofía Vergara sigue demostrando que el verdadero éxito en Hollywood —y en la vida— no siempre viene de acertar, sino de animarse.

