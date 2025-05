Marta Fort logró ubicarse como una de las más jóvenes referentes de la moda, no solo en Argentina sino a lo largo del mundo. Como digna hija de Ricardo Fort, la modelo cuenta con una fuerte presencia y sentido de la moda que comparte a través de sus redes. Fiel a su estilo, su paso por la alfombra roja del CARAS Moda no pasó desapercibido y se robó todas las miradas gracias a su look sofisticado y elegante.

El gran evento de Revista CARAS tuvo sede en el imponente Salón Janos Darwin 1 y 2, ubicado en Palermo, el cual se vistió de gala para la ocasión.

Sofisticada y elegante: Marta Fort se roba las miradas del CARAS Moda con su look

Marta Fort se hizo presente en el CARAS Moda 2025 y deslumbró a cada asistente. La heredera de “El Comandante” impactó con un look elegante y sofisticado con una fuerte impronta de glamour hollywoodense moderno, luciendo un vestido negro con detalles de plumas.

La joven influencer llevó un vestido largo negro, ceñido al cuerpo y con escote palabra de honor. La parte superior de la pieza fue adornada con plumas negras, lo que aportó textura, dramatismo y un toque de lujo.

El diseño ajustado de la prenda resaltó su silueta, mientras que la caída del vestido, fluida y estilizada, aportó elegancia. Este vestido evocó directamente la estética de la alta costura clásica, con influencias de los años '50 y '60 pero reinterpretado con una sensualidad contemporánea.

Marta Fort en CARAS Moda 2025

La heredera de Ricardo Fort se mostró con una piel impecablemente trabajada, de acabado mate y contornos bien definidos, logrando un efecto de rostro esculpido. Siguió la actual tendencia de cejas definidas y peinadas hacia arriba, y lució un delineado bien marcado en la línea superior, pestañas prominentes y sombras neutras que profundizaron la mirada. Esto le otorgó un aire felino y sofisticado. En los labios fue por una tonalidad nude o rosa claro con acabado satinado, lo cual equilibró el impacto de los ojos sin restarles protagonismo.

El peinado de la hermana de Felipe fue una cola alta con un mechón suelto y ondulado en el frente, liso por detrás y con volumen en la parte superior, un guiño a los looks glamorosos de alfombra roja. El recogido recordó a las divas del cine clásico de Hollywood, como Veronica Lake, pero con una vuelta moderna gracias al efecto wet.

El maquillaje de Marta Fort

El look de Marta Fort para el CARAS Moda, de Revista CARAS, califica como "Glam Hollywood Moderno", con elementos del Old Hollywood Revival, gracias a las plumas, el escote palabra de honor, los labios nude y la silueta ceñida. Minimalismo sensual, por el color negro liso sin estampados, el diseño limpio y elegante del vestido. Y también recuerda al Red Carpet Look por los detalles pensados para impactar en con foco en materiales de lujo y acabados sofisticados.

Fotos: Federico De Bartolo/ Gabriela Cardu/ Lorena Constantini

MVB